A través del Servicio Aerofotogramétrico (SAF), la Institución desarrolla investigaciones científicas en Glaciar Unión, utilizando tecnologías para estudiar superficies antárticas y fortalecer las futuras capacidades espaciales del país.

En el marco de las actividades desarrolladas en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, la Fuerza Aérea de Chile, a través de su Servicio Aerofotogramétrico (SAF), se encuentra ejecutando el Programa de Observación Polar Multisensor, iniciativa orientada al estudio de las superficies de nieve y hielo, mediante la integración de tecnologías de percepción remota, instrumentación científica y plataformas aéreas no tripuladas.

Este trabajo, desarrollado en colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACH), busca generar información científica de alta calidad que permita comprender las características de las superficies antárticas, su comportamiento espectral y sus variaciones a lo largo del tiempo.

Las actividades también consideran la caracterización del tipo y tamaño del grano de nieve, permitiendo relacionar sus propiedades físicas con su respuesta espectral.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es establecer una base de información científica que contribuya a los procesos de calibración y validación de sensores satelitales, incluyendo aquellos que, a futuro, serán desarrollados en el Centro Espacial Nacional (CEN), fortaleciendo las capacidades científicas, tecnológicas y espaciales del país.

El programa contempla una continuidad en el tiempo, mediante campañas de medición que permitan realizar análisis comparativos año a año, identificar variaciones en las superficies estudiadas y consolidar una base de datos de referencia en condiciones ambientales polares.

Para el Magíster en Teledetección y especialista en Aerofotogrametría del SAF, el Sargento 2° Esteban Barra – de la FACH – explica que se busca contribuir al desarrollo de la ciencia antártica a través del Programa de Observación Polar Multisensor, “integrando mediciones espectrales, atmosféricas y aerotransportadas que nos permitan caracterizar las superficies de nieve y hielo”.

Agrega que “la idea es dar continuidad a este trabajo año a año, generando información científica que contribuya a la calibración y validación de sensores satelitales, incluyendo aquellos que serán desarrollados en el Centro Espacial Nacional. De esta manera, ponemos las capacidades del Servicio Aerofotogramétrico y de la Fuerza Aérea de Chile al servicio de la investigación científica y del desarrollo espacial de nuestro país”.

