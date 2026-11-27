Imagine estos problemas comparados con los de quienes tuvieron que emigrar, con su país destrozado después de la revolución española o la segunda guerra mundial. O más cerca, los que vivieron la dictadura, el exilio, o cosas peores.

Un año más se acerca a su jubilación, es increíble, si parece ayer cuando estábamos iniciando el verano, luego de una reciente elección presidencial que auguraba la posibilidad de que se cumplieran nuevas esperanzas. ¿Qué pasó que de pronto todo se fue tan rápido?

El 3 de enero un dictador era sacado de su casa en Venezuela y para muchos eso encendió la alegría de un cambio (la alegría se redujo cuando se supo que la defenestración era en realidad una adquisición no tradicional de pozos petroleros).

Terminaba febrero cuando empezó una guerra que nadie esperaba y que, como se ha visto, nadie sabe cuándo terminará. Con ello la energía subió de precio y vino la inflación. El nuevo gobierno en Chile se estrenó con una medida que nos obligó de una vez a enfrentar los mayores costos del petróleo. Pasados

ocho meses, el capital político que le permitió esa decisión ya no existía y, luego de un breve paro de camiones, tenemos ahora medidas de mitigación que hubieran sido deseables al inicio, con menos teoría económica y más política.

Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia se juntaron en Shenzhen con total desenfado a discutir el fin de la guerra que Rusia inició hace ya cinco años en Ucrania, sin que el presidente Zelensky estuviera presente y mientras las bombas seguían destruyendo Kiev. Tratando de imitar a gigantes victoriosos de Yalta y sin la estatura necesaria, la foto en China fue un fiasco.

Tratamos de seguir lo que está pasando la IA y nos imaginamos desde la destrucción de la humanidad si escuchamos a Yuval Harari, hasta un futuro en que todos en la Tierra viviremos nadando en abundancia y en vacaciones permanentes, si uno le cree a Elon Musk. De la mano con eso, nuestras pensiones actuales y futuras viven en una montaña rusa donde pasamos de tener tranquilidad a ver los ahorros encogiendo como pantalones baratos luego del primer lavado.

Y, por si fuera poco, considerando la cesantía que no cede y la economía que sigue en rojo, tenemos senadores haciendo trampa con la asistencia para tratar de hacer tropezar al gobierno como niños pícaros en el colegio, lo que sería divertido si no fuera trágico por el deterioro institucional y moral que eso muestra.

La mirada por el retrovisor al 2026 no da como para alegrarse pensando en lo que viene. No si nos quedamos con esas noticias.

¿Qué puedo hacer? Es la pregunta que nos surge a cada uno, con angustia a veces, ante la incertidumbre de estos tiempos.

Le comparto la receta que me daba mi abuelo Juan que me ha ayudado por años en estos casos.

No se angustie, esto no es nada. Imagine estos problemas comparados con los de quienes tuvieron que emigrar, con su país destrozado después de la revolución española o la segunda guerra mundial. O más cerca, los que vivieron la dictadura, el exilio, o cosas peores.

Piense en el peor momento que ha vivido, hace más de cinco años, la tragedia por la que sufrió y se desveló. ¿Merecía tantas lágrimas y desvelos?

Si hoy le parece que no es fue nada tan terrible ¿por qué fue así? i) usted se hizo cargo y salió adelante, o ii) simplemente era algo no tan dramático, o estaba fuera de su control, y se resolvió solo con el tiempo.

Sabio mi Tata.

El precio del petróleo no lo podemos controlar, no hay mucho que hacer allí, salvo lo que podemos: atenuar las alzas y bajas en el tiempo, cosa que con diferentes nombres hemos hecho con bastante acuerdo político.

Cambiar a quienes gobiernan las grandes potencias no está entre lo que podemos manejar, pero al menos podemos tratar de conducirnos de manera que no nos pisen mientras tratan de repartirse el mundo y sus recursos.

Elegir mejores políticos, que no hagan trampas, eso es algo de lo que sí podemos hacernos cargo. Eso supone involucrarnos. No hay sustituto para eso. Acercarnos a los partidos que mejor nos parezca y votar en sus elecciones, para que sean dirigidos por buenos líderes. Partamos por empujar para que elijan buenos candidatos a alcaldes y gobernadores. Eso es concreto y está menos de dos años de distancia. Tenemos el poder en nuestras manos, se ejerce con un lápiz, con eso podemos cambiarlo todo. No le tenga miedo.

El 2027, si afirmamos bien el volante, podemos conducirlo mejor y tener un panorama más alegre cuando miremos para atrás en un año más.