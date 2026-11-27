“Tratar este tema en una sesión de Presupuesto me parece que es de una frivolidad impresionante y también no es hacer justicia a la medicina chilena que hace un esfuerzo inmenso de buscar lo mejor para el país”, cuestionó Fernando Chomali.

AGENCIA UNO

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, salió al paso de las críticas surgidas desde libertarios en contra de su hermana, la ministra de Salud, May Chomali, por el financiamiento a terapias hormonales a personas mayores de 16 años.

Esto, tras el rechazo en la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 de la prohibición de la disposición de recursos públicos para este tipo de políticas sanitarias, lo que hizo que desde el Partido Nacional Libertario amenazaran con la presentación de una acusación constitucional en su contra.

Ante esto, el cardenal Chomali expresó a Tele13 Radio que “la ministra de Salud se defiende sola, tiene 68 años y tiene mucha experiencia”.

Consultado sobre las terapias hormonales, el arzobispo de Santiago dejó en claro que “este tema hay que tratarlo con mucho cuidado y pudor, conozco personas que han ido hablar conmigo que se encuentran en esta situación con un hijo o hija, eso requiere mucha compañía, es un tema que tiene que abordarse multidisciplinariamente”.

“Tratar este tema en una sesión de Presupuesto me parece que es de una frivolidad impresionante y también no es hacer justicia a la medicina chilena que hace un esfuerzo inmenso de buscar lo mejor para el país”, cuestionó Fernando Chomali.

En esta línea, recalcó que “pensar que se anda hormonizando a medio mundo, eso no es así, pero se requiere un análisis. Hay que mirarlo con más cautela. La Iglesia Católica ha dicho muy poco al respecto, pero hay un documento de la doctrina de la fe que plantea que no es deseable el cambio de sexo en líneas generales. Hay algunos casos dramáticos que hay que mirar con mayor atención”.

Respecto a las críticas en contra de la ministra May Chomali, el sacerdote aseveró que “yo creo que hay personas en Chile que no soportan que una mujer sea valorada, o sea no soportan que una ministra mujer sea la mujer evaluada durante muchos meses. Ese es nuestro machismo”.

“Una cosa es hablar desde afuera y otra cosa es tener la experiencia de un niño o niña que experimenta esta disforia de género, lo que significa para ella o él mismo y los padres. Para eso hay todo un equipo médico que intenta buscar lo mejor para la persona. Todos los casos son distintos y cada persona tiene que ser tratada en su mérito”, cerró el arzobispo de Santiago.