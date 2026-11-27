La Fiscalía apeló las cauciones fijadas por el tribunal y ambos exfuncionarios permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones de La Serena revise la resolución.

El exalcalde de Coquimbo y el exadministrador municipal quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por el denominado caso “Pirata Gate”, que indaga un presunto esquema de corrupción al interior del municipio.

Sin embargo, ambos podrán acceder al arresto domiciliario total y arraigo nacional si pagan cauciones de $140 millones y $60 millones, respectivamente.

Caso Pirata Gate: exalcalde de Coquimbo queda en prisión preventiva

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo luego de tres jornadas de formalización de 11 imputados. No obstante, la Fiscalía apeló verbalmente para mantener a ambos en prisión preventiva, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por ello, los dos permanecerán detenidos en tránsito hasta que la Corte de Apelaciones de La Serena resuelva el recurso. Además, el tribunal fijó seis meses para la investigación y prohibió divulgar la identidad y exhibir los rostros de los involucrados.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, entre enero de 2019 y junio de 2021 habría operado una organización liderada por el entonces alcalde, que habría dispuesto de recursos municipales sin justificación legal.

Las irregularidades incluirían pagos por servicios que no se realizaron, horas extraordinarias sin respaldo y dobles remuneraciones, entre otras operaciones que habrían ocasionado un perjuicio fiscal de al menos $398,2 millones. Otras estimaciones difundidas durante la investigación sitúan el daño en $632 millones.

En cuanto a los delitos, al exjefe comunal se le imputan asociación ilícita, fraude al fisco, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Fiscalía también expuso un incremento patrimonial que habría pasado de $45,2 millones en diciembre de 2016 a $229,1 millones en octubre de 2019, además de abonos de origen no acreditado por más de $57,2 millones.

Entre los hechos investigados figura también el aumento de sueldo de su entonces conviviente, a quien habría duplicado la remuneración mensual de $846 mil a más de $1,6 millones.

Junto al exalcalde y al exadministrador municipal, otros tres imputados quedaron en prisión preventiva: el exjefe de gabinete, la exdirectora de Desarrollo Comunitario y un exadministrativo de Alcaldía, con cauciones que van entre $8 millones y $18 millones.

Los seis restantes quedaron sujetos a arresto domiciliario total o nocturno y arraigo nacional. En paralelo, el exadministrador enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho y soborno, mientras que los otros exfuncionarios son investigados por fraude al fisco.