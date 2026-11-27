Pasó por Escondida, Spence y Codelco, fue la primera mujer en dirigir el Ferrocarril de Antofagasta y hoy es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de AMSA. Aquí habla de la crianza entre mujeres que la empujó a una industria de hombres, de la renuncia que la llevó a reinventarse después de ser madre de mellizas y de por qué, a estas alturas, lo que más la motiva es que crezcan también las comunidades vecinas a los proyectos mineros.

Katharina Jenny creció viendo trabajar a las mujeres de su casa. Su madre era secretaria y asistente en distintas empresas, mientras que su abuela, con quien vivieron hasta que ella cumplió siete años, siguió trabajando como secretaria de una parroquia, incluso después de jubilarse. “Para mí, ver a una mujer trabajando desde muy chica era algo muy normal”, dice.

Ese ejemplo la acompañó hasta la Universidad de Santiago, donde eligió Ingeniería en Minas contra el consejo de su familia. Eran cuatro mujeres en un curso de 80, en una época en que menos del 6% de quienes trabajaban en la minería eran mujeres. Partió en planificación minera, en campamentos de altura y con turnos que la obligaron a pasar navidades y años nuevos lejos de los suyos. Pasó por Minera Escondida, Spence y Codelco Chuquicamata antes de llegar a Antofagasta Minerals, en 2016, como Gerenta Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional, compañía en la que acaba de cumplir diez años.

En 2019 asumió la gerencia general del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), donde estuvo cinco años y medio a cargo de cerca de dos mil personas y más de 700 kilómetros de vías. Desde hace dos años es vicepresidenta de Asuntos Corporativos del grupo minero de la familia Luksic, a cargo de su relación con las comunidades y los territorios.

En el camino acumuló premios: Ejecutiva del Año 2018 de Mujeres Empresarias y revista Capital, Mujer del Año de la revista Tell y Mujer Líder 2024 de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Está casada y tiene dos hijas mellizas, de once años. Fanática de la Universidad Católica (va al estadio cada vez que los cruzados juegan de local) y futbolera (cuando lideró el FCAB tenía un equipo con otras funcionarias llamado “Las Jefas”, en donde jugaba de centrodelantera), desde su oficina se ve gran parte del sector oriente de Santiago, mientras que sobre su escritorio yace un ejemplar de “El líder generoso”, libro de Joe Davis que todavía no alcanza a leer, pero que va de la mano con su cargo.

—¿Qué te dejó esa crianza rodeada de mujeres trabajadoras?

“Yo nací en 1978, y vi a mi mamá trabajar siempre. Mi abuela también lo hizo hasta mucho después de jubilada. Las vi a las dos trabajar hasta larga edad mientras muchas amigas mías tenían a la mamá en la casa. Yo creo que eso me ayudó a tomar desafíos en mi vida, desde la carrera que decidí estudiar hasta los cargos que he tenido”.

—Nadie en tu familia venía de la minería. ¿Cómo llegaste a estudiar eso?

“Siempre fui bien planificada y estructurada. Con el tiempo he aprendido a soltarme un poquito más. Me gustaban mucho la matemática y la física, así que me fui por ingeniería civil, y ahí tenía que escoger especialidad. Me gustaron obras públicas y minería, sobre todo por el trabajo en terreno. Tenía 15 o 16 años y me imaginaba en una faena, con casco y camioneta. Empecé a averiguar en qué consistían ambas carreras, iba a las universidades cuando estaba por salir de cuarto medio, y en la minería encontré dos cosas: el terreno que quería y la proyección que podía tener por lo que la minería significa para Chile: es el motor de la economía. Leí mucho sobre Codelco, después sobre alguna minera privada, y me fui entusiasmando cada vez más”.

—¿Qué te dijo tu mamá?

“Mi mamá y mi abuela, sobre todo mi mamá, trataron de convencerme de estudiar ingeniería civil industrial. Me decían: ¿Por qué eliges una especialidad que te va a enmarcar tanto el futuro, y en una carrera donde prácticamente no hay mujeres? ¿Para qué vas a escoger algo tan difícil? Pero a mí siempre me han gustado los desafíos. Le dije que era la carrera que había escogido, que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que me fuera bien y que eso podía abrirles la puerta a otras mujeres para estudiar minería”.

—¿Cómo fue llegar por fin a la faena?

“Fabuloso. Disfruté mucho vivir en campamentos mineros. Hay un mito de que vas a vivir en malas condiciones, y no: en alguna de las compañías teníamos piscina semiolímpica y clases de spinning a 3.000 metros de altura. Estaba la convivencia con tus pares, y lo alucinante que era ver las palas de extracción y los camiones. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Yo planificaba la extracción de una fase y después iba a terreno a ver cómo se ejecutaba. Llevo más de 20 años en minería y los he disfrutado muchísimo, pero tengo un recuerdo especial de esa primera etapa. Trabajar por turnos es complejo al principio. Me tocó trabajar Año Nuevo, Navidad, mi cumpleaños y el de mis seres queridos. Pero fue un aprendizaje enorme, y no solo técnico. Ahí aprendes trabajo en equipo, liderazgo, cómo influir en un par, cómo pedir ayuda. Es una tremenda escuela”.

—Hoy cuesta que los jóvenes quieran ir a faena.

“Cuesta mucho conseguir profesionales recién egresados, o con entre uno y cinco años de experiencia, que quieran ir a trabajar a faena. En las charlas y foros a los que me invitan trato de motivarlos, de mostrarles lo atractivo que es profesionalmente y lo que te enriquece esa vivencia”.

—¿Cómo te recibieron por ser mujer?

“Al principio es raro. No te esperan con los brazos abiertos, pero tampoco encontré oposición, y tengo que ser bien transparente: no tuve la contra que sé que tuvieron otras mujeres que llevan más o menos el mismo tiempo que yo en minería. Ha sido un proceso de cambio cultural. Hace 20 y tantos años, las mujeres buscábamos validación, demostrar que estábamos igual de capacitadas que un hombre. Uno se sentía más observada, más sometida a evaluación. Tiene que ver con cuánto te sientes parte de ese espacio y cuánto te hacen sentir parte tus pares. Los primeros tres a cinco años fueron de mayor adaptación. A medida que tomas confianza te das cuenta que esta pega la puedes hacer bien, e incluso te puedes destacar. Después me sentí como pez en el agua”.

—Tras Planificación diste un salto a Seguridad y Salud, casi por accidente. ¿Qué te enseñó ese mundo sobre cómo se cuida a la gente?

“Sentía que me estaba saliendo del core del negocio, de la operación misma, para irme a una función de apoyo. Pero me motivó mucho la seguridad de las personas, y también tener por primera vez un equipo a cargo. En total fueron cerca de ocho o nueve años en Seguridad y Salud, algo de Medio Ambiente y algo de Comunidades, según la organización. Ahí aprendí que podías aportar al negocio desde otra arista, con algo tan preciado como que alguien llegue a trabajar y se vaya a su casa en las mismas condiciones. Generando estándares y procedimientos, pero sobre todo transformando la cultura de las organizaciones”.

—¿Es un tema resuelto?

“No. Cuando tomé esa decisión la minería no tenía los resultados que tiene hoy, pero sigue siendo un desafío continuo. No lo tenemos totalmente resuelto en Antofagasta Minerals, aunque tenemos indicadores muy buenos, pero los malos resultados que ha tenido este año la industria minera en general muestran que la seguridad sigue siendo un desafío muy latente”.

—Para uno de tus cargos un alto ejecutivo te dijo que te buscaban por tu capacidad y no por tu experiencia. ¿Qué te pasó con eso?

“Fue un cambio de switch en mi cabeza. Hoy, para incorporar más mujeres, la industria ha tenido que cambiar varias cosas, y una de ellas son los años de experiencia exigidos para algunos roles. Para cargos más específicos es difícil encontrar mujeres con la misma experiencia que un hombre, así que, para emparejar la cancha, la experiencia ya no es lo más importante y se busca también capacidad. Hace unos 15 o 16 años eso no era lo común. Cuando ese ejecutivo me dijo que lo que le importaba era mi capacidad para tomar desafíos nuevos, pensé: es cierto, llevo poco tiempo, tengo poca experiencia en el rol, pero al igual que él creo que tengo mucha capacidad para aprender lo que tenga que aprender”.

Trabajo en equipo

—Después del postnatal renunciaste, porque las funciones que te dieron no te desafiaban. ¿Qué pasó?

“La maternidad es una de las cosas más lindas que le pueden pasar a una mujer, y soy una convencida de que en la maternidad puedes conciliar distintos roles. Puedo ser mamá, ejecutiva, hija, esposa —mi marido dice que siempre lo dejo al final, así que lo tengo que poner un poquito antes—, directora y hoy vicepresidenta. Dejar a mis hijas en la casa después del postnatal no fue sencillo. A las mujeres nos cuesta el desapego, e imagínate: a mí me tocó doble desapego al mismo tiempo. Y al volver me encontré con un rol que no me desafiaba, que no estaba en mis planes. Yo quería seguir aportando al negocio, así que tomé la decisión de renunciar y tomarme un tiempo”.

—Hay que tener agallas para hacerlo en esas circunstancias.

“Y para volver después reinventada a una empresa nueva. Esa fue Antofagasta Minerals, donde me acaban de reconocer por mis diez años. Estoy muy feliz con el desarrollo de carrera que he tenido acá, pudiendo conciliar mi rol de mamá, que sin duda es el más importante de mi vida”.

—Hace unos años dijiste que te sientes mejor mamá cuando haces un trabajo que te gusta.

“Eso es parte de por qué renuncié. Estoy convencida de que soy mejor mamá haciendo lo que me gusta, y mis hijas así lo sienten. Saben que su mamá trabaja en minería y que le gusta lo que hace. Desde el jardín me pedían que fuera a contar lo que hacía, que mostrara los camiones y las palas. Se sienten muy orgullosas de la mamá que tienen. Claro, esto tiene sus costos y me encantaría tener mucho más tiempo para ellas. Pero creo que soy una buena mamá, y mis hijas son unas niñas contentas”.

—¿Cómo se organiza una casa con mellizas y un trabajo que te obliga a viajar?

“Viajo harto, no tanto afuera, pero sí dentro de Chile, por cómo están distribuidas las compañías del grupo. Nos organizamos bien. Está la Mari, que aprovecho de mencionar: está con nosotros desde que mis hijas tenían dos años y ha sido fundamental. Y tengo un partner. Con mi marido, Alejandro, somos un equipo. Escogí muy bien: como siempre digo, estoy muy bien casada. Seguramente no estaría donde estoy si no lo tuviera a él. Las cosas en mi casa funcionan esté o no esté yo, esté o no este mi marido. Es una complementariedad muy positiva”.

Un liderazgo hacia las personas

En 2019 asumió la gerencia general del Ferrocarril de Antofagasta, la cual define como una de las grandes experiencias de su carrera. “El ferrocarril es una empresa que llegas a querer muchísimo. Cuando asumí, el tren tenía 133 años, y fui la primera mujer gerente general en su historia. Estuve cinco años y medio a cargo de casi dos mil personas entre propios y terceros, y desafíos importantes. Pensaba que era una empresa logística más, y descubrí que es muy dinámica y muy entretenida. Además, me tocó vivir el otro lado de la moneda: ser proveedor de la industria minera. Eso te da otra sensibilidad. Hoy, de vuelta en la empresa minera, en la mandante —un nombre que no me gusta mucho—, mi sensibilidad con los proveedores es muy distinta. Tratas de entregar el mejor servicio posible, y no siempre se dan las condiciones para hacerlo”.

—El ferrocarril tiene algo romántico en el patrimonio y las líneas que atraviesan comunidades.

“Es súper cierto. Son más de 700 kilómetros de vías que cruzan toda la Región de Antofagasta, desde las mineras hasta los puertos de Antofagasta y Mejillones, e incluso con un servicio que llega a la frontera con Bolivia. Así que el relacionamiento comunitario e institucional que hice en el ferrocarril, enfocado en la Segunda Región, fue un muy buen ejercicio para el rol que tengo hoy”.

—Sobre tu escritorio hay un libro, El líder generoso. ¿Qué te llevó a él?

“Todavía no lo leo. Me lo prestaron y me parece interesante. Igual que en seguridad, donde uno nunca termina de hacer su trabajo, el liderazgo hay que seguir entrenándolo. Me gustó el tema de la generosidad: cómo el líder desarrolla a otros, es generoso en reconocer a su equipo, en aprender de otros y en enseñar. Es importante no perder eso, aunque tu agenda esté siempre colapsada. Es uno de los desafíos que todavía tengo en mi rol: cómo despejo mi agenda para tener más tiempo con mi equipo”.

—¿Cómo ejerces hoy tu liderazgo como vicepresidenta?

“Trato de no perder la cercanía. En un rol como el mío, el contacto con los equipos, sobre todo con los niveles más abajo, se puede perder fácilmente. Trato de visitarlos en el norte y en Los Pelambres, y hacemos revisiones en terreno en las localidades donde estamos. También me caracteriza la transparencia: trato de ser directa y clara sobre lo que necesitamos, hacia dónde vamos y qué tenemos que mejorar. Soy crítica por naturaleza, y cuando juntas ser honesta, directa y crítica, hay que aprender a mesurarlo para que se lea como una crítica constructiva y no perder la empatía. Los equipos agradecen la claridad, aunque las noticias no siempre sean buenas. Hay una frase que aprendí hace muchos años: duro con el problema, suave con las personas. Puede estar pasando algo muy complejo, pero siempre hay personas a los lados. Hay que buscar la solución sin dejar gente dañada”.

—¿Y el reconocimiento a tu equipo?

“Es algo que estoy potenciando: no asumir que la gente sabe que lo está haciendo bien y que tú estás contenta con su trabajo. Antes me quedaba en tocar un hombro. Hoy trato de que el reconocimiento sea tangible y concreto, y que no solo lo vea la persona, sino toda la organización. Tenemos una plataforma para eso en Antofagasta Minerals. Lo que me cuesta es el tiempo, que sigue siendo mi gran desafío”.

—Has recibido muchos reconocimientos. ¿Cuál te importó más?

“El que más impacto me generó, por el momento en que estaba, fue el de Ejecutiva del Año, que entregaban Mujeres Empresarias y revista Capital. Mis hijas tenían tres años. Yo venía llegando de mi luna de miel, aterricé y al día siguiente era la premiación. En ese tiempo yo pensaba, ingenuamente, que a medida que mis hijas crecieran me iban a necesitar menos, que hasta podría volver a un campamento minero. Ya no las amamantaba, ya caminaban, la Mari estaba con nosotros, mi marido en plena complementariedad. Pero te das cuenta de que tus hijas empiezan a necesitarte más. Me debo haber demorado unos cuatro o cinco años en ajustar ese balance y en poder desempeñar mi rol, y mira lo que voy a decir, sin culpa”.

—¿Culpa?

“La mayoría de las mujeres vivimos con esa culpa, y no tengo problema en decirlo. Yo la tuve hasta que mis hijas cumplieron cinco años. La culpa de no estar, de no alcanzar a ir a buscarlas al jardín o al colegio, de tener que pedir ayuda cuando les había dicho que iba a ir yo. Con el tiempo aprendes a manejar esos tiempos y a ajustar tu día a día. En esos años además me cambié de empresa, y el premio me pilló justo ahí. Siempre lo habían ganado mujeres de otras industrias, donde ha sido más común tener mujeres en altos cargos, y me escogieron a mí, ya en Antofagasta Minerals. Lo sentí como el broche de oro. Éramos siete finalistas y era sorpresa quien ganaba. Cuando dijeron mi nombre, una de mis hijas subió conmigo al escenario. Mi marido alcanzó a tomar a la otra y yo tomé a la primera. Di mis palabras con una de mis hijas en brazos, y ahí dije que me sentía mejor mamá haciendo lo que me gusta. Siempre que me preguntan por reconocimientos se me viene esa escena a la mente”.

—Después de más de 20 años en la minería, ¿qué te sigue motivando?

“Me encanta mi pega, todas las que he hecho. Llevo dos años en esta nueva función de Asuntos Corporativos, así que estoy en plena curva de aprendizaje, más desafiada, aprendiendo muchísimo. Lo que más me motiva es el relacionamiento con las comunidades, cómo generar beneficios compartidos con las localidades donde operamos. Hoy no se concibe que tú crezcas como organización y no crezcan tus vecinos”.

—¿Cómo se traduce eso en la práctica?

“En el empleo local, por ejemplo. Tenemos cifras muy destacadas: estamos sobre el 60% de empleo local en la Región de Coquimbo y superando el 40% en la Región de Antofagasta, con la meta de llegar sobre el 50% en el norte de aquí a 2030. Además, tenemos un nivel de actividad muy alto, con dos proyectos en ejecución: Nueva Centinela, en la Segunda Región, y el proyecto de adaptación operacional de Los Pelambres. Ese nivel de actividad puede ser positivo o negativo para un territorio, y nosotros hemos buscado que sea positivo: más empleo en las regiones donde estamos, más proveedores locales, más servicios y oportunidades para que los territorios se desarrollen. Mi trabajo genera mucho valor para la compañía, pero lo más atractivo es que genera valor para las comunidades donde estamos y para Chile”.