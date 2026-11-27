Las nuevas colecciones de la iniciativa impulsada por CMPC se desarrollaron junto a artesanos, emprendedoras y la Asociación de Diseño e Interiorismo de Chile, y ya están a la venta en línea y en tiendas de Santiago, Biobío y Temuco.

Con la presencia del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga Gazitúa, el CEO de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, encabezó este miércoles 26 de noviembre en Santiago el lanzamiento de Color y Wellness, las colecciones 2027 de Primeros Pueblos. La iniciativa de la compañía busca fortalecer el trabajo de creadores locales y abrirles nuevas oportunidades de desarrollo y comercialización. Las colecciones surgen de un trabajo colaborativo que une oficios tradicionales y diseño contemporáneo, para que artesanos y emprendedores amplíen su oferta y lleguen a nuevos mercados sin perder la identidad de sus creaciones.

“Creemos que en los territorios hay un enorme talento, lleno de creatividad e innovación”, dijo Ruiz-Tagle, y agregó que el objetivo es que ese trabajo “sea sostenible en el tiempo y realmente les cambie su forma de vivir”. El ministro Undurraga sostuvo que los oficios tradicionales “son parte fundamental de nuestra identidad cultural” y que iniciativas de este tipo ayudan a poner en valor el patrimonio y a que esos conocimientos “se transmitan a las nuevas generaciones”.

La colección Color se creó junto a la Asociación de Diseño e Interiorismo de Chile (AdDI) y artesanos como Nabor Agurto, Juanita Maribur y Griselda Cuevas. Parte de las técnicas y expresiones culturales de cada creador y suma miradas de diseño, con el desafío de explorar nuevas posibilidades sin borrar lo que distingue a cada oficio. Lorena García, representante de la AdDI, la describió como “una invitación a seguir construyendo juntos” entre el diseño, la artesanía, las instituciones y las empresas.

Wellness, por su parte, se desarrolló en colaboración con Consuelo Soto y Majen, con la participación de las emprendedoras Juanita Aguilera y Paulina Jarpa, y reúne productos de autocuidado y bienestar cotidiano. “Qué bueno que las empresas privadas se comprometan con la artesanía, porque la artesanía es la identidad de nuestros pueblos”, comentó Nabor Agurto, creador de Neolítico y parte de la colección Color.

Ambas colecciones ya están disponibles en línea y en las tiendas de Primeros Pueblos en Mall Plaza Trébol (Biobío), Casa Costanera (Santiago) y Arturo Prat 427 (Temuco). El programa de CMPC acompaña a emprendedores y artesanos con formación, asesoría y acceso a canales de venta, y pone el foco en rescatar y valorizar el patrimonio cultural de los territorios.