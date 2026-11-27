A zonas extremas como el desierto de Atacama y Torres del Paine se suman hoy sectores alejados del territorio insular, donde el servicio facilita la comunicación y entrega mayor seguridad en actividades como la pesca artesanal y el turismo en zonas aisladas.

Entre senderos y caminos no pavimentados, accesibles únicamente a pie o a caballo, visitantes recorren cada semana la costa norte de Rapa Nui, un sector históricamente sin cobertura móvil tradicional, para conocer sus sitios arqueológicos, plataformas ceremoniales (ahu) y moáis en ruta hacia playa Anakena.

Fue precisamente en ese trayecto donde, hace un par de meses, un turista sufrió un accidente y logró enviar sus coordenadas exactas por WhatsApp, gracias a la tecnología satelital Direct to Cell (D2C) de Starlink y Entel. El aviso permitió activar de inmediato a los guardaparques de la Comunidad Ma’u Henua y posteriormente a Carabineros, concretando el rescate en minutos y evitando una espera que, sin señal, habría tardado horas en gestionarse.

Casos como este reflejan cómo D2C —implementado de manera pionera en Latinoamérica por Entel— continúa ampliando las fronteras de la conectividad en Chile, consolidando su rol en la seguridad y comunicación en zonas marítimas y territorios insulares donde la red móvil tradicional no llega. De acuerdo con el último balance de la compañía, durante octubre 3.203 personas se conectaron en Rapa Nui, utilizando prioritariamente WhatsApp a través de esta tecnología y 176 usuarios enviando mensajes de texto satelitales desde puntos previamente desconectados.

“La geografía de Chile presenta desafíos únicos, con miles de kilómetros de costa y territorios insulares donde desplegar infraestructura tradicional es sumamente complejo. Hoy vemos cómo D2C está cerrando esa brecha en lugares emblemáticos como Rapa Nui y en nuestras rutas marítimas, entregando una herramienta concreta de seguridad para que quienes transitan y navegan por estas zonas puedan pedir ayuda o compartir su ubicación desde lugares antes incomunicados”, señaló el vicepresidente de Mercado B2C de Entel, Matías del Campo.

Despliegue en el borde costero y consolidación del servicio

En paralelo, el análisis de tráfico marítimo en Chile continental revela que la costa de la Región del Maule es la que registra el mayor uso después de Rapa Nui. En términos generales, la adopción en el borde costero se concentra principalmente entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, destacando también Valparaíso —impulsado por su actividad portuaria—, O’Higgins, Ñuble y Biobío. A nivel nacional, el rol preventivo y de rescate de este servicio también quedó en evidencia durante los frentes de mal tiempo de julio y agosto, periodo en que el envío de SMS de emergencia creció un 520%.

Además de la costa norte de Rapa Nui, la llegada de la conexión satelital a la isla ha permitido habilitar comunicaciones en otros sectores turísticos y arqueológicos alejados del centro urbano, como Tongariki y diversas rutas del parque nacional, así como en actividades oceánicas como el buceo, la navegación y la práctica de Hoe Vaka (remo polinésico).

Asimismo, el servicio se ha convertido en un aliado para la pesca artesanal local, especialmente entre pescadores jóvenes familiarizados con el uso de smartphones, y para fortalecer los protocolos de emergencia en zonas aisladas, permitiendo alertar rápidamente a los equipos locales y autoridades ante cualquier incidente en tierra o en el mar.

Actualmente, el ecosistema de D2C de Entel, que en su segunda fase sumó aplicaciones como Apple Music y la plataforma de rutas al aire libre AllTrails, tiene a WhatsApp como la herramienta más utilizada por los usuarios. De hecho, a nivel nacional, el volumen de datos traficado a través de esta aplicación más que se duplicó (+117,5%) entre julio y mediados de noviembre, pasando de 713,07 GB a 1.550,85 GB. En esa línea, el tráfico promedio de WhatsApp alcanzó los 15,1 MB por usuario, acompañado de un promedio de cinco SMS enviados al mes.

Para acceder a este servicio sin costo adicional en planes compatibles, los clientes de Entel deben contar con un equipo habilitado, mantener su sistema operativo actualizado a la última versión y tener activadas las opciones de Roaming de datos y VoLTE. Para establecer la conexión satelital, el usuario debe encontrarse en una zona sin cobertura terrestre (4G o 5G) y contar con vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil. Para más información, visita entel.cl/starlink.