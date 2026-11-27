El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizos en algunas zonas.

Después de un fin de semana que tendrá temperaturas cercanas a los 32°C, la Región Metropolitana (RM) podría experimentar un cambio en las condiciones del tiempo a partir del martes 1 de diciembre.

Los pronósticos apuntan a precipitaciones débiles en sectores de la cordillera y precordillera de la RM, aunque no existe consenso sobre su alcance y el área urbana de la capital quedaría fuera de este escenario.

Tras días con temperaturas sobre 30°C: anuncian lluvia en la Región Metropolitana

Una de las proyecciones fue entregada por Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, quien advirtió que la nubosidad comenzará a aumentar durante la tarde del lunes 30 de noviembre. Este fenómeno daría paso a una jornada de mayor inestabilidad al día siguiente, cuando podrían registrarse chubascos en las zonas más altas de la región.

En ese sentido, Sepúlveda señaló que para la tarde del martes “está la probabilidad de chubascos en la cordillera y no descartables en la precordillera”.

Entre las comunas que podrían recibir precipitaciones mencionó Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Además, no descartó la posibilidad de tormentas eléctricas y granizos en sectores cordilleranos, aunque precisó que será necesario monitorear la evolución del fenómeno.

Por su parte, el meteorólogo de TVN Iván Torres también anticipó precipitaciones para el martes, pero con un alcance más limitado. Según su proyección, podrían acumularse entre uno y dos milímetros de agua en sectores cordilleranos y precordilleranos, mientras que descartó lluvias en el área urbana de Santiago.

En cuanto a las temperaturas, el calor se mantendrá durante el último fin de semana de noviembre: para este sábado se esperan cerca de 32°C y el domingo los termómetros rondarían los 30°C.

El descenso sería más notorio el martes, cuando la capital registraría una mínima de 14°C y una máxima de 28°C. Pese a la mayor nubosidad, el índice de radiación ultravioleta continuaría en niveles extremos.