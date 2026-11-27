Mano en el rostro, con semblante serio y atento lucía Jorge Quiroz en una reunión de junio de este año en que se discutía la estrategia con que el oficialismo afrontaría la megarreforma en el Senado. Según recuerda un asistente, en la cita, una alta dirigente de Chile Vamos le planteó al ministro de Hacienda la necesidad de entablar acuerdos con la oposición para dar aire al proyecto y así evitar riesgos. Quiroz, incrédulo, preguntó por qué habría que entenderse con la centroizquierda si La Moneda contaba con mayoría —de un voto— en la Cámara Alta. A cinco meses de esa reunión, destacan en el oficialismo, Quiroz pasó de “aprendiz” del oficio político a ser el principal articulador de la Ley de Presupuesto.

El proyecto, que fue despachado del Congreso sin sobresaltos —algo particularmente difícil para cualquier gobierno— resultó ser una especie de graduación para el jefe de la billetera fiscal.

El Senado aprobó este miércoles 25 de noviembre el informe de la comisión mixta del Presupuesto 2027 por 44 votos a favor y cuatro en contra, horas después de que la Cámara de Diputadas y Diputados lo respaldara con 113 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones. Así quedó despachado a ley el primer erario fiscal del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Ante la presión por ausencias oficialistas y la jugada del socialismo para aumentar el quórum en la Cámara Alta, el secretario de Estado consiguió lo impensado: entablar un acuerdo que incluyó a senadores y diputados del PC y la DC que permitió aprobar, entre otras materias, el mayor endeudamiento público y la compleja partida de Educación.

La jugada ocurrió el martes 17 de noviembre, durante la tramitación del Presupuesto 2027. Ese día, el jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), gestionó el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS), que acompañaban al Presidente en su gira por Asia.

El movimiento se produjo justo cuando se discutía el artículo que permitía al Gobierno endeudarse por hasta 25.600 millones de dólares, para lo cual se necesitaba la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. Los permisos fueron reingresados al día siguiente, y el episodio terminó con una querella contra Castro por la presunta falsificación de la firma de Órdenes.

Sin embargo, lo que preocupaba a Quiroz, no fue objeto de controversia: la norma de endeudamiento se aprobó con 31 votos a favor y 10 en contra, con el apoyo de Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla (DC), Daniel Núñez y Claudia Pascual (PC), además de Pedro Araya (PPD). En la Cámara, el mismo artículo se aprobó con 96 votos a favor, gracias a la derecha y a diputados del PC, la DC y el PDG. La partida de Educación, en tanto, se aprobó con 100 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones, con votos favorables del PC.

Quiroz conversa en el hemiciclo del Senado con Provoste, Carter y Macaya.

“Hay presupuestos que se votan y presupuestos que se construyen. Y el de Educación se construyó con dos materiales que en estos tiempos son escasos en política: voluntad y diálogo”, destacó la senadora Yasna Provoste (DC) quien fue una de las opositoras más duras en el inicio de la tramitación del Presupuesto.

El giro de Hacienda en la discusión fue de lo más destacado en la tramitación. Quiroz había confirmado que el Gobierno dejaría sin recursos al programa “Yo elijo mi PC” en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero el 19 de noviembre firmó un protocolo con la senadora Yasna Provoste (DC), el senador Gustavo Sanhueza (UDI) y los diputados Daniela Serrano (PC) y Luis Pardo (RN), que contempla la reposición de $35 mil millones para el programa, además de recursos adicionales para educación escolar, parvularia y superior.

El giro de Quiroz

Quienes han acompañado a Quiroz en reuniones y en la tramitación de las iniciativas económicas del Gobierno de Kast, valoran el giro del ministro. Hoy es percibido como un interlocutor “duro”, pero abierto a los acuerdos; con disposición a abrir la billetera (algo que evitó en los primeros meses) y, sobre todo, dispuesto a dialogar con la oposición.

Aunque con una crítica velada a la actitud del ministro en sus primeros meses, el senador Iván Flores (DC), valora que “Quiroz aprendió de política y entendió que para lograr buenos acuerdos para la ciudadanía se tiene que dejar de lado la postura de superioridad, de supremacía, de soberbia o sencillamente de tener razón”.

“Ese es el camino: negociar sin hegemonía y con claridad”, acota el senador del Comité Unido ante la consulta de EL DÍNAMO.

A la valoración del ministro se suma el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien fue uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno en la partida de Educación al presionar por los recursos para el programa “Yo elijo mi PC”.

“El ministro Quiroz ha demostrado disposición al diálogo y bastante voluntad para lograr entendimientos en varios puntos de lo que respecta a la ley de presupuestos, lo vimos con la reposición de fondos al programa Yo Elijo mi PC o con la situación de los Gobiernos Regionales por ejemplo (…) Aunque es constantemente criticado se ve que esas conversaciones logran transformarse en cosas concretas”, afirma el senador gremialista en conversación con este medio.

Quiroz en medio de sesión de la Ley de Presupuesto.

La renovada apertura de Quiroz también se notó fuera del Presupuesto. En marzo, en la antesala del alza de los combustibles, Quiroz advirtió que “los camioneros no hacen milagros” y que tendrían que traspasar los costos al precio. Ocho meses después, en la tercera jornada del paro de transportistas, el ministro de Hacienda dejó el Congreso en Valparaíso repentinamente para trasladarse hasta el Palacio de La Moneda para cuadrar las cuentas que permitirían el acuerdo con el gremio transportista. Ese mismo día, el Gobierno cerró un acuerdo que incluyó una rebaja de $142 por litro al diésel.

Algo similar ocurrió con la Sala Cuna Universal. En mayo, cuando la oposición logró incluirla en la megarreforma, Quiroz confirmó que el Ejecutivo realizaría una reserva de constitucionalidad por considerar que la medida invadía facultades exclusivas del Gobierno.

El diseño original del ministro de Hacienda contemplaba impulsar este proyecto recién en 2027, pero el Gobierno terminó acelerándolo. En septiembre, el Senado rechazó la fórmula de financiamiento con cargo al seguro de cesantía, por lo que Hacienda debió ajustar la fórmula de financiamiento a la meta fiscal.

En noviembre, la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la reducción de la cotización destinada al Fondo de Sala Cuna, que baja de un 0,35% a un 0,30%, además de nuevos mecanismos de apoyo económico para jardines infantiles y familias vulnerables.

Esa cotización se compensará con una rebaja de 0,15% en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y otra rebaja equivalente en el seguro de cesantía. El proyecto fue aprobado por la Cámara el 18 de noviembre y ayer jueves, el Senado, lo despachó con 31 votos a favor.

La diputada Catalina del Real (REP) destaca el carácter negociador de Quiroz, pero “sin perder de vista el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal”.

“Creo que ese es el camino que debemos seguir. Chile necesita recuperar el crecimiento, la inversión y el empleo, y para eso es fundamental sacar adelante las reformas que el país necesita. Siempre es positivo construir acuerdos amplios, pero tampoco podemos perder de vista que tenemos un programa de Gobierno que cumplir y que los chilenos esperan resultados concretos, no que nos quedemos entrampados en discusiones políticas”, acota.

Del “pirquinero” a la fructífera relación con el Comité Unido

La relación de Quiroz con la oposición partió áspera. El 24 de junio, el Gobierno aprobó en el Senado la idea de legislar de la megarreforma con los 26 votos de la coalición, sin abrir un acuerdo más amplio. Los votos 25 y 26, que dieron la mayoría, estuvieron a cargo de los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto (independientes pro Demócratas asociados a Evópoli).

Días después, impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el ministro se sentó en una mesa con los comités de senadores de oposición. Allí señaló que busca tener un respaldo más amplio que los 26 votos que obtuvo el proyecto en su votación en general. Pero el acercamiento tropezó

Provoste, líder del Comité Unido, rechazó reunirse con él por separado, calificó la gestión del ministro de “pirquinero” y le dijo que ella conversaba en conjunto con su comité, del que forman parte los senadores del PC y el FA. En paralelo, la negociación con el PS se cayó después de que la senadora Daniella Cicardini (PS) manifestara en duros términos su discrepancia con la forma en que la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, y el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), habían llevado las tratativas con el Ejecutivo.

El principal traspié vino con el PPD. El 8 de julio, Quiroz anunció un acuerdo en invariabilidad tributaria con los senadores PPD Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, que se quebró por una indicación del Ejecutivo para rebajar el impuesto corporativo a 22%.

En el Presupuesto, Quiroz cambió el método. Al ingreso del proyecto, el propio Flores calificó al ministro de “amarrete y al debe”. Sin embargo, el 4 de noviembre, la Comisión Especial Mixta de Presupuesto aprobó por unanimidad la propuesta acordada por el ministro Jorge Quiroz con los gobernadores regionales y senadores de oposición y del oficialismo. Provoste, una de las artífices del entendimiento, lo resumió así: “El ministro Quiroz escuchó y corrigió”.

Desde ahí, la fórmula se repitió en el Senado con los senadores de la DC y el PC. Quiroz negoció directamente con la senadora Karol Cariola (PC) la reposición de recursos para el Ministerio de Salud, incluidos los fondos para la Ley Ricarte Soto. Y ante una exigencia del senador Daniel Núñez (PC), el ministro aportó 160 millones de dólares al Fondo de Protección Previsional, en medio de las advertencias opositoras de una acusación constitucional.

Quiroz junto a la senadora Cariola.

También repuso recursos para los sitios de memoria y los programas de derechos humanos, pese a la resistencia de parlamentarios del Partido Republicano, tienda del Presidente Kast. A cambio, los senadores del PC dieron un respaldo sorpresivo al endeudamiento.

El acuerdo, de pasada, abrió una grieta en la oposición. La senadora Cicardini lo calificó de “vergüenza”, y el PS advirtió que la DC y el PC deberán responder por su decisión.

Sobre este último punto, Flores destaca: “El ministro Quiroz se ha dado cuenta de que la negociación con la bancada del Socialismo Democrático, que se interrumpió por razones ajenas al debate parlamentario, fue menos productiva tal vez que lo que ocurrió con la bancada unida, que está compuesta por una gama de partidos mucho más amplia, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Y nos fue bien en lo que logramos”.

Y agrega: “Creo que al gobierno le ha ido bien en la negociación con la bancada unida. Mientras tanto otros están un poco enredados”.

Tras el despacho, Quiroz agradeció veladamente al PC y la DC, y definió la tramitación como un proceso de “mucho diálogo, buenos acuerdos, buenas negociaciones”, marcando así el punto de partida de una relación que el ministro espera se mantenga en los próximos desafíos legislativos; el más próximo, la reforma al mercado de capitales.