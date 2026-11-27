Medios como RTVE apuntaron que los candidatos dedicaron hasta cuatro veces más tiempo a criticar a sus adversarios que a explicar sus propuestas.

Los ataques cruzados y la escasez de propuestas caracterizaron el último debate electoral a poco más de 48 horas de las elecciones en España. De hecho, según apuntó el medio RTVE, los candidatos dedicaron hasta cuatro veces más tiempo a criticar a sus adversarios que a explicar las ideas de sus programas.

Aunque los temas propuestos abordaban materias como vivienda, política social, lucha contra la corrupción y migración, tanto Pedro Sánchez (PSOE) como Ada Colau (Frente Amplio) enfocaron sus intervenciones para cuestionar a la derecha, mientras que Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) evitaron atacarse directamente.

En esa línea, la prensa hispana recalcó que uno de los momentos más polémicos se produjo cuando el candidato del PP respondió un cuestionamiento de Colau y le dijo que una buena gestión es “ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita”, una frase que luego Sánchez calificó de machista.

Encuestas antes y después del debate en España

Las estrategias que implementaron los candidatos terminaron por darles más réditos a los candidatos de la derecha ya que, de acuerdo con la encuesta efectuada por el diario ABC entre sus lectores, Alberto Núñez Feijóo se impuso con el 56% de las preferencias, seguido por Santiago Abascal (17%), Ada Colau (15%) y Pedro Sánchez (11%).

No obstante, otros medios recalcaron que la ley impide revelar los resultados de nuevas encuestas, pero, ante la falta de un candidato que haya marcado una diferencia clara en el debate, no deberían producirse cambios significativos respecto de los últimos sondeos dados a conocer en España.

Así, según el promedio de Onda Cero respecto de las encuestas publicadas durante la última semana, los resultados son:

PP: 31,5%.

PSOE: 29%.

Vox: 17,8%.

Frente Amplio: 6,8%.

Por otra parte, el sondeo de 40dB para El País y Cadena SER proyectó:

PP: 31,8%

PSOE: 30,9%

Vox: 17,3%

Frente Amplio: 3,9%

De acuerdo con los resultados proyectados, la suma del PP y Vox alcanzaría 187 diputados, por encima de los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta.