La preventa tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar el stock.

La cuenta regresiva para Viña 2027 ya comenzó porque la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó las fechas de venta de entradas para su próxima edición, que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara.

La preventa exclusiva para clientes de Entel y afiliados de Caja Los Andes partirá el martes 1 de diciembre, mientras que la venta general se habilitará dos días después.

Festival de Viña 2027 anuncia fecha de venta de entradas: revisa cuándo parte la preventa

La primera etapa comenzará a las 11:00 horas del martes y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock disponible. En tanto, quienes no pertenezcan a esos grupos podrán adquirir sus tickets desde el jueves 3 de diciembre, a partir del mediodía.

Ambas modalidades de venta estarán disponibles exclusivamente a través de Puntoticket, plataforma oficial para la compra de entradas al certamen viñamarino.

Junto con anunciar el calendario de venta, la producción también confirmó buena parte de la parrilla musical para las seis noches del festival. Sin embargo, todavía falta conocer a los artistas que completarán la programación del miércoles 24 de febrero, además de los nombres de los humoristas que subirán al escenario de la Quinta Vergara.

Hasta ahora, la programación contempla a Laura Pausini y Silvestre Dangond para el lunes 22; Reik y Farruko para el martes 23; La Ley y Gondwana junto a Quique Neira para el jueves 25; Pablo Alborán y JIHYO para el viernes 26; y Arcángel y Damas Gratis para el sábado 27.