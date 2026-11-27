La mujer era hija única, vivía con su madre y había comenzado a trabajar como anfitriona en un evento de Vitacura apenas el día anterior al accidente.

Marisela Rodríguez Cifuentes tenía 36 años, era ingeniera en administración de empresas y había comenzado a trabajar como anfitriona apenas un día antes de morir en una colisión en avenida Matta, en Santiago.

La mujer regresaba a su casa cerca de las 5:30 horas de este viernes, cuando el furgón en que viajaba fue impactado por un conductor que habría atravesado Ñuñoa en alrededor de cinco minutos, pasando varios semáforos en rojo.

El dolor de la madre de Marisela, la ingeniera que murió en avenida Matta

Según antecedentes policiales, Marisela se encontraba trabajando como anfitriona en un evento realizado en Vitacura. La mayor Carola Sepúlveda, de Carabineros, indicó que, tras conversar con la familia, se estableció que la víctima volvía de su jornada laboral cuando ocurrió el accidente, en la intersección de avenida Matta con San Francisco.

En tanto, el conductor involucrado marcó 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest y se encontraría en riesgo vital.

La madre, Margarita Cifuentes, confirmó que Marisela regresaba del trabajo junto a otras compañeras, quienes eran trasladadas en el mismo furgón. La mujer relató que estaba pendiente de su llegada y que incluso la llamó para saber dónde se encontraba. “Ella venía del trabajo. La tenían que ir a dejar a ella, a otras compañeras. Seguramente dejaron a la otra compañerita, faltaba mi hija que yo le marqué porque yo siempre pendiente de ella: ‘hija, ¿dónde vienes?’“, recordó.

Además, Margarita contó que su hija había comenzado ese trabajo apenas el día anterior y que tenía otras oportunidades laborales vinculadas a su formación profesional. “Ella era una anfitriona que fue a conocer ese lugar, tenía muchos muchos lugares donde la llamaban por todo lo que ella estudió. Administró una cafetería“, señaló. La madre también reveló que Marisela era su única hija y que ambas vivían juntas.

En medio del dolor por su muerte, exigió que el conductor responsable responda por lo ocurrido. “Mi tesoro más valioso, es por eso que estoy aquí con el dolor más desgarrador de una madre porque me destrozó este hombre, que chocó el vehículo donde trasladaban a mi hija y yo lo que más exijo es que pague la muerte de mi niñita hermosa“, expresó.