La campaña busca reducir la presencia de esta plaga que amenaza a las abejas y puede afectar a la apicultura, fruticultura y ganadería.

Septiembre es considerado un periodo clave para controlar la presencia de la avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica) en Chile, debido a la importancia de capturar a sus reinas antes de que puedan generar nuevas colonias.

En ese contexto, se impulsa la campaña Avispa-T “Atrapa la reina”, iniciativa que cuenta con la difusión del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) La Platina, dependiente de Ministerio de Agricultura.

Ministerio de Agricultura impulsa campaña para combatir la chaqueta amarilla en Chile

El control de esta especie resulta especialmente relevante para la apicultura, ya que las avispas pueden ingresar a las colmenas y atacar a las abejas, además de alimentarse de larvas, pupas y miel. Esta situación puede debilitar las colonias y provocar pérdidas para los apicultores.

Su presencia también puede generar efectos en actividades como la fruticultura y la ganadería, además de representar un riesgo para las personas.

La captura de las reinas busca evitar que estas formen nuevos nidos, considerando que una sola de ellas puede llegar a dar origen posteriormente a miles de obreras. Por ello, la campaña promueve el uso de métodos sencillos para contribuir al control de la plaga.

Una de las alternativas consiste en fabricar una trampa doméstica. El procedimiento, descrito como “simple, económica y fácil de hacer”, comienza cortando una botella pequeña en dos partes y realizando dos perforaciones en la sección inferior.

Luego se debe incorporar en el recipiente una mezcla en partes iguales de agua y vinagre de manzana, volver a unir las dos secciones de la botella y finalmente dejarla instalada en un lugar adecuado. Desde el INIA, eso sí, aclararon que su participación se limita a la difusión de la campaña y que no contempla registros ni inspecciones en domicilios para localizar reinas de chaqueta amarilla.