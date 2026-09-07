Las postulaciones se abrirán entre septiembre y noviembre e incluyen seis programas de formación dirigidos a profesionales y técnicos de distintas áreas.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) anunció la apertura de 1.325 becas de especialización destinadas a profesionales y técnicos que buscan adquirir nuevas herramientas en sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo de Chile.

La iniciativa forma parte del programa Becas Capital Humano y contempla seis alternativas de capacitación en áreas como inteligencia artificial, bioeconomía y construcción naval, entre otras.

Inteligencia artificial y bioeconomía: Corfo ofrece más de mil becas de capacitación

El propósito es preparar trabajadores frente a las nuevas demandas del mercado y contribuir a reducir las brechas de capital humano existentes en distintos sectores.

Los cursos serán desarrollados en conjunto con universidades y entidades especializadas, buscando que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados posteriormente en las empresas y se traduzcan en mejoras en productividad, eficiencia y procesos de trabajo.

Las convocatorias se habilitarán de manera progresiva durante septiembre, octubre y noviembre. De las seis iniciativas anunciadas, dos ya se encuentran disponibles para postular, por lo que los interesados pueden revisar las alternativas vigentes y las próximas aperturas.

En el sitio de Becas Capital Humano de Corfo EN ESTE LINK se pueden consultar las fechas de cada convocatoria, requisitos, condiciones de financiamiento, cobertura territorial, modalidad de los cursos, perfil de los postulantes y eventual aporte requerido. De esta manera, cada persona puede identificar el programa que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.