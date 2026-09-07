INE: sueldos vieron un crecimiento de 2,8% entre enero y julio

En julio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 7,8% y 8,7%, respectivamente.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) precisó que el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 4,1% en doce meses, acumulando una variación de 2,8% entre enero y julio.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.599, anotando un alza interanual de 8,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.399, lo que significó una variación anual de 8,6%; mientras que para los hombres se situó en $7.782, registrando un aumento de 8,5% en el mismo período.

Según precisó el INE, el costo laboral medio por hora total fue $8.743, consignando un crecimiento de 9,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $8.479 para las mujeres, con un alza de 9,2%, y en $8.984 para los hombres, con un aumento de 9,2% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,9%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,6%.

En julio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 7,8% y 8,7%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.