Bancadas de oposición oficializan interpelación a canciller Pérez Mackenna: “Es un acto que va en defensa de Chile”

“Aquí tenemos una Cancillería y un Gobierno que han tenido una conducción confusa, ambigua, equivocada y timorata”, alertó el diputado Nelson Venegas, impulsor de la interpelación.

Las bancadas de diputados del Partido Socialista, Frente Amplio, DC, PC, PPD e independientes ingresaron la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Los parlamentarios apuntaron que los temas a tratar serán la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes, tras la polémica instalada en Argentina; los aranceles interpuestos por Estados Unidos; los dichos del embajador de Chile en Israel; y la salida del Movimiento de Países No Alineados, entre otras materias internacionales.

El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, aseguró que “este no es un acto contra el Gobierno; este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país, en defensa de Chile y de su soberanía. Vamos a ingresar hoy la interpelación, contabilizando los plazos de manera tal que el ministro de Relaciones Exteriores ya haya regresado de su viaje a la ONU”.

Venegas, impulsor de la interpelación, dejó en claro que “no queremos perjudicar al Gobierno porque, en ese caso, perjudicaríamos a Chile. Aquí tenemos una Cancillería y un Gobierno que han tenido una conducción confusa, ambigua, equivocada y timorata. Queremos saber qué está ocurriendo, hacia dónde se está conduciendo la política exterior y que se entienda que el principal mandato de la Cancillería es defender a Chile, su soberanía y su integridad”.

Sus palabras fueron respaldadas por su par del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien recalcó que “se hace evidente que no hay conducción de las relaciones internacionales, que en estos meses Chile ha decidido subyugarse a la política de Donald Trump y que frente al señor Milei y los intereses tan delicados, como lo son los intereses fronterizos de Chile, no están siendo resguardados porque el gobierno del presidente Kast está en una subyugación ideológica frente al gobierno del presidente Milei”.

Por su parte, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, expresó que “estamos ante la peor conducción de la política exterior de nuestro país desde el retorno a la democracia. No habíamos visto una conducción tan débil, tan errática y tan pusilánime por parte del canciller Pérez Mackenna, y también, hay que decirlo, por parte del propio presidente José Antonio Kast”.

El diputado Nelson Venegas precisó que la interpelación se realizará a fines de septiembre, para no afectar el viaje de Pérez Mackenna a la Asamblea General de la ONU, junto al presidente Kast.