Minsal nombra nueva seremi de Salud de Los Lagos tras salida de Bintrup

La nueva autoridad es nutricionista de la Universidad del Desarrollo y cuenta con dos magísteres vinculados a salud pública y gestión.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este lunes la designación de Fernanda Robles Inostroza como nueva seremi de Salud de la Región de Los Lagos, cargo que asumirá tras la salida de Evelyn Bintrup, cuya renuncia fue solicitada por la cartera en agosto.

Robles es nutricionista de la Universidad del Desarrollo y posee un magíster en Salud Pública, con mención en Promoción de la Salud y Estilos de Vida Saludable, además de un magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional.

Desde el Minsal destacaron que cuenta “con una sólida trayectoria” en gestión pública y materias sanitarias.

La nueva autoridad desarrolló buena parte de su carrera en la Seremi de Salud de Ñuble, donde estuvo a cargo de distintas áreas, entre ellas Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, Cuadrillas Sanitarias, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento durante la pandemia, y el Programa de Salud Cardiovascular.

A su experiencia en el sector público suma labores en la Municipalidad de Bulnes, la entonces Intendencia Regional de Ñuble y la Cámara de Diputadas y Diputados.

También se desempeñó como docente del Magíster en Salud Pública de la Universidad Adventista de Chile y como relatora en capacitaciones realizadas en Chile y otros países de Latinoamérica.

El nombramiento ocurre luego de que el Minsal solicitara la salida de Evelyn Bintrup, quien había permanecido cerca de cinco meses en el cargo y enfrentaba nueve denuncias bajo la Ley Karin.

Robles cuenta, además, con diplomados en gestión y promoción de la salud, y una publicación científica sobre tendencias de depresión y licencias médicas psiquiátricas en Ñuble.