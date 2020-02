Daniel Jadue descarta seguridad extra para Womad: “En Recoleta hay menos rabia que en el resto del país”

El alcalde Daniel Jadue se reunió con los embajadores de diversos países para dar inicio a la sexta edición del festival Womad (World Of Music, Arts & Dance) que se llevará a cabo entre hoy viernes y el domingo en la Plaza de La Paz de Recoleta.

El evento contará con más de 30 artistas y bandas de todo el mundo, además de un espacio para música electrónica, talleres para la familia, gastronomía, entre las diversas actividades que tendrá el llamado “Festival del Mundo”.

El jefe comunal destacó que la decisión de llevar a cabo la cita multicultural radicó principalmente en “la similitud de valores que tiene el movimiento social y Womad”, sosteniendo que “tenemos la plena convicción que la sintonía de Womad y el movimiento social es tanta, y tenemos la confianza de que no vamos a tener ningún problema por lo mismo“.

Jadue no evadió ante la prensa las preguntas sobre por qué en la comuna que él dirige no se habían registrado hechos graves de violencia como en otras zonas de Santiago, asegurando que esto se debe a que “en Recoleta hay mucho menos rabia que en el resto del país”.

“Porque a diferencia del resto del país, donde el costo de vida iba subiendo sin que nadie hiciera nada durante 30 años, desde que nosotros llegamos a esta comuna, hemos trabajado en el sentido opuesto. Hemos trabajado por darle dignidad a las personas y por poner al ser humano en el centro de nuestra gestión”, agregó.

Señaló además que parte de los temas que plantea el Festival Womad son la solidaridad universal, la fraternidad, un mundo sin fronteras, “imaginando un mundo donde la diferencia se valora como fuente de riqueza, no se le teme, no se le rehúye”.

Al ser consultado por si implementarían medidas de seguridad extra, a raíz de los incidentes que se han registrado en eventos de alta convocatoria en el último tiempo, descartó dicha posibilidad.

“Esas medidas las tienen que tomar quienes nunca han estado con el movimiento social, quienes nunca han estado del lado de la dignidad, quienes nunca han estado del lado de la igualdad y quizás ellos tengan el temor de hacer estas cosas”, advirtió el alcalde de Recoleta.

Jadue mencionó además que “durante los meses más duros del movimiento social, Recoleta hizo cuatro eventos masivos de más de 15 mil personas, eventos con humor, música, una diversidad de artistas y nunca tuvimos, siquiera, una riña”.

“Este es un festival, lo reitero, con absoluta sintonía, no solo con las demandas, sino que con el espíritu del movimiento. Nosotros conocemos de primera mano la crisis, bastante cruda, que vive el neoliberalismo a escala global, esto no está pasando solo en Chile”, expresó.

En ese sentido, Daniel Jadue apuesta por Womad debido a que “cuando invitas a conocer grupos de comunidades migrantes que están presentes en nuestro país y que son maltratadas, discriminadas y estigmatizadas; cuando invitas a la gente a conocer otras culturas, estás haciendo una contribución a acelerar el proceso de integración, pero además a construir un mundo bastante más humano”.

Un festival de inclusión

A pesar de las declaraciones del alcalde de Recoleta, Giorgio Varas, director de Womad Chile, aclaró que luego de realizar una mesa de coordinación con autoridades, como la Intendencia Metropolitana, previo al estallido social, ya se habían tomado algunas medidas de seguridad.

Tras lo ocurrido el 18 de octubre, el también músico explicó que “hemos tomado mayores medidas de seguridad que son más internas al festival, que tienen que ver con zonas de seguridad y controles que siempre hemos tenido”.

Sin embargo, insistió en que el festival es familiar y, pese a que puede convocar a miles de personas, “el público es bastante ordenado. Es un festival diurno y nocturno, hay actividades más de día que de noche, y de todas maneras existen controles como cualquier otro festival, de ticket, de ingreso, de objetos contundentes, etc.”, señaló.

“Hemos tomado medidas adicionales a otros años, pero siempre hemos tenido un festival muy seguro, por la misma lógica que tiene el festival. Los ingresos están restringidos, las bicicletas tienen un ingreso propio, los niños están empadronados y el espacio es muy generoso, no debiera producirse aglomeraciones de público porque la Plaza La Paz es muy grande, y el festival está concebido y diseñado por un continuo de actividades en horarios distintos, por lo tanto hay un recambio de público durante el día”, precisó.

Respecto a posibles hechos violentos que podrían empañar la realización de Womad, Varas reiteró que “no tenemos temor, desde el punto de vista de la producción, la alcaldía y el municipio, por las razones de adhesión que tiene y desde el punto de vista de producción hay una precaución de seguridad. Tomamos medidas adicionales, pero no tenemos temor de funa y nada, porque la verdad es que no habría mayor motivo. No hemos tenido amenazas, porque no tiene mucho sentido, es un festival de inclusión”.