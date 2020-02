Filtran las primeras imágenes de Margot Robbie en nueva película de El Escuadrón Suicida

Luego de las pésimas críticas que obtuvo Escuadrón Suicida en 2016, DC Comics ya trabaja en una secuela/reboot de la cinta, esta vez a cargo de James Gunn, el mismo director de Guardianes de la Galaxia, y donde también estará Margot Robbie.

En los últimos días se han filtrado imágenes de las grabaciones que se están desarollando en Panamá, particularmente aquellas en las que aparece Margot Robbie, quien interpreta a la popular Harley Quinn. A diferencia de la cinta anterior, donde destacaba su pelo con colores fuertes como el fucsia, aquí la vemos con un look completamente distinto.

Esta vez, la actriz optó por un rubio platinado acompañado del rojo y el negro, mismos colores que utiliza en su nueva vestimenta que consta de un vestido y bototos. y una vestimenta donde predomina el rojo.

En las fotografías que publicó el portal Just Jared, además, podemos ver a Idris Elba, David Dastmalchian y Steve Agee, quienes tambien forman parte de la cinta El Escuadrón Suicida.

♦️ New "The Suicide Squad" image shows Margot Robbie as Harley Quinn. pic.twitter.com/3TMPEO1450

— ♦️Haven of Harley💋♦️ (@QuinnofDiamonds) February 12, 2020