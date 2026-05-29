La condena que recibió el hombre que planeó atentado en concierto de Taylor Swift

El individuo admitió que “quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande”.

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A 15 años de cárcel fue condenado un sujeto que planeó un atentado terrorista en un concierto de la artista estadounidense Taylor Swift.

El juicio al hombre de 21 años se llevó a cabo en un tribunal austríaco, en el que también se determinó que su cómplice, de la misma edad, recibiera una pena de 12 años tras las rejas.

De acuerdo con lo que informó la agencia austríaca APA, se identificó a los condenados como Beran A. y Ardan K., quienes planeaban llevar a cabo el atentado en uno de los tres conciertos que Taylor Swift iba a realizar en agosto de 2024 en Viena y que la policía decidió suspender tras detectar el complot.

Los cargos al sujeto que planeó el atentado contra Taylor Swift

El tribunal de Austria consideró probado que los dos sujetos se habían vinculado a una célula de la organización terrorista Estado Islámico (EI).

El veredicto de culpabilidad incluyó varios cargos de terrorismo, como participación en tentativa de asesinato, viajes con fines terroristas, adiestramiento para fines terroristas, asociación terrorista y organización criminal.

Los “motivos extremistas con motivación religiosa“, así como el prolongado periodo de tiempo en el que se desarrollaron los hechos, se consideraron elementos agravantes.

Beran A. y Ardan K. admitieron haber planeado los atentados y el primero confesó su intención de causar daños entre la multitud que iba a asistir al concierto Swift.

En su declaración, manifestó que “quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande“, y reveló su deseo de quedar “como un héroe” ante el EI y volverse “famoso”.