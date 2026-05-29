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A Argentina los pasajes: U Católica y Coquimbo Unido ya tienen rivales para los octavos de Copa Libertadores

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde ambos clubes nacionales deberán cruzar la cordillera para cerrar sus respectivas llaves como local.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La U Católica y Coquimbo Unido realizaron una gran campaña en la fase de grupos y ganaron sus respectivos grupos para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Hace 14 años que no ocurría el hecho de que dos equipos chilenos terminaran primeros en sus zonas, luego de que la U de Chile y Unión Española lo lograran en 2012.

Ahora, vendrá un desafío mayor para Universidad Católica y Coquimbo Unido, y en este marco, se realizó el sorteo de los octavos de final del certamen continental.

La UC deberá enfrentar a Estudiantes de la Plata (Argentina) y cerrará la llave en condición de local en el Claro Arena. En caso de avanzar a los cuartos, el conjunto precordillerano se verá las caras con el ganador del duelo entre Rosario Central (Argentina) y Corinthians (Brasil).

Por su parte, Coquimbo Unido se medirá ante Platense (Argentina) y también cerrará la llave en casa, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Si los Piratas vencen a su rival, en la siguiente ronda chocarán con el vencedor entre Independiente Rivadavia (Argentina) y Fluminense (Brasil).

Así quedó el cuadro de los octavos de la Copa Libertadores 2026

El camino de U Católica y Coquimbo en Copa Libertadores 2026

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