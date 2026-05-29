La batalla judicial que inició Canal 13 y que complicó la licitación del Festival del Huaso de Olmué

La licitación del Festival del Huaso de Olmué para el periodo 2027-2032 se convirtió en toda una batalla legal que recientemente sumó un nuevo capítulo.

Todo comenzó hace unas semanas cuando la Municipalidad anunció que la alianza de Chilevisión con la productora Bizarro se habían adjudicado el evento. Tras conocerse esta decisión, Canal 13 impugnó el proceso al presentar una demanda en el Tribunal de Contratación Pública, acusando una serie de irregularidades.

En primera instancia, uno de los argumentos es que se realizaron dos licitaciones. En la primera, solo el canal ubicado en Inés Matte Urrejola presentó una oferta. Sin embargo, se revocó el proceso debido a que se cometió un tipo de licitación incorrecta -por los montos involucrados- en Mercado Público.

En el segundo, donde se le entregó la concesión a Chilevisión-Bizarro, Canal 13 aseguró que el proceso estuvo viciado ya que se violó el principio de “estricta sujeción a las bases” por parte de la productora, ya que no cumplió con los requisitos.

Por un lado presentó dos propuestas económicas, una de ellas no cumplía con las condiciones establecidas en las bases y dependiente de permisos futuros. En tanto, cuestionó el acuerdo con Chilevisión para transmitir el evento ya que se planteó como una “declaración de interés, que no se condice con la formalidad necesaria de un acuerdo que asegure transmisiones durante un periodo de tiempo relevante como lo es 2027-2032, tal como lo exigen las bases”.

Suspensión temporal

El pasado 22 de mayo, el Tribunal de Contratación Pública decidió suspender de manera temporal la licitación del Festival del Huaso de Olmué, a raíz de la demanda de Canal 13.

La decisión, según se comunicó, fue “con el fin de resguardar el interés jurídicamente tutelado e impedir la consolidación de los efectos negativos del acto impugnado, teniendo en consideración los antecedentes acompañados por la actora en su demanda, que constituyen presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos reclamados”.

Según consignó The Clinic, en la resolución indicaron que “se hace lugar a la suspensión del procedimiento administrativo denominado Concesión de la Transmisión Televisiva y Producción del Festival del Huaso de Olmué Año 2027-2032, a contar de esta fecha, debiendo, en consecuencia, la Ilustre Municipalidad de Olmué, abstenerse de ejecutar o celebrar cualquier acto administrativo o contrato, según sea el caso, dirigido a la prosecución del proceso licitatorio previamente singularizado, como asimismo, no podrá volver a llamar a un nuevo proceso concursal que tenga el mismo objeto que la materia de la impugnación, hasta que sea levantada esta medida”.

El pago al que Canal 13 se negó

Canal 13 emitió una declaración pública recientemente en el que confirmaron que no pagarán el monto de dinero establecido por el Tribunal para que la suspensión de la licitación del Festival del Huaso de Olmué sea efectiva, “por considerarlo desproporcionado a nuestro fin, sumado al hecho de que la estación ya mantiene una garantía retenida por haber postulado a la licitación”.

“Nuestra motivación al impugnar esta licitación no es trabar comercialmente un certamen tan relevante, sino exigir que los procesos públicos —que son recurrentes y fundamentales para la industria televisiva— se realicen bajo estándares estrictos de transparencia y equidad para todos los postulantes. Pagar una suma millonaria extra solo para mantener congelado el festival va en contra del espíritu constructivo de nuestra acción“, precisaron.

Al no pagar y tras vencer el plazo establecido para ello, la Municipalidad de Olmué y Chilevisión podrán continuar con la producción del certamen en paralelo al desarrollo del juicio. “Queremos ser categóricos: el hecho de que la adjudicación no se suspenda temporalmente es una consecuencia exclusiva de una decisión de Canal 13, y no altera en absoluto el fondo del juicio que sigue en curso”, señalaron desde la señal del grupo Luksic.

En esa misma línea insistieron en que el proceso “está viciado” y que continuarán adelante con la demanda manteniendo una “total convicción y la expectativa puesta en que el resultado final del juicio determine que esta licitación debe ser declarada desierta”.

“Tenemos la convicción que el resultado de este juicio será categórico, sentando un precedente necesario para las futuras licitaciones de la industria”, finalizó Canal 13.