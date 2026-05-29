Mundial 2026: todas las medidas sanitarias que activaron los países organizadores por el brote de ébola

Los protocolos buscan salvaguardar la salud de millones de aficionados, atletas y turistas que llegarán a Norteamérica por la cita futbolística.

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Los países anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, confirmaron que implementaron una serie de medidas sanitarias debido al brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y que ya presenta casos en Uganda.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, los protocolos se aplicarán a los viajeros procedentes de regiones africanas de alto riesgo, con el propósito de salvaguardar la salud de millones de aficionados, atletas y turistas que llegarán a Norteamérica por la cita futbolística.

Según aseguraron los responsables, estas acciones no afectarán el flujo normal de comercio y viajes entre las tres naciones.

Sin embargo, se priorizará la vigilancia epidemiológica para evitar cualquier riesgo de contagio o síntomas del ébola.

Medidas sanitarias en el Mundial 2026 por el brote de ébola

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, precisó que se fortalecerá la vigilancia en coordinación trilateral, especialmente porque la selección de la República Democrática del Congo (RDC) jugará sus partidos en estadios mexicanos y estadounidenses.

Confirmó además que en la capital ya se activaron protocolos específicos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, según recogió la agencia Reuters.

Entre las medidas que implementarán los países anfitriones durante la realización del Mundial 2026 por el brote de ébola se encuentran:

Campañas de información

Capacitación para personal aeroportuario y de salud

Vigilancia epidemiológica reforzada en aeropuertos internacionales y puntos fronterizos.

Filtros sanitarios en terminales aéreas: revisión de historial de viaje, especialmente los últimos 21 días, cuestionarios de síntomas, toma de temperatura y evaluación de riesgo.

Seguimiento y monitoreo a viajeros de zonas de riesgo, principalmente República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Protocolos de aislamiento inmediato para casos sospechosos.

Además, cada uno pondrá en práctica sus propios protocolos.

México

Filtros sanitarios en todos los aeropuertos internacionales con énfasis en el AICM.

Recomendación de evitar viajes a zonas afectadas.

Cuarentena de 21 días recomendada para llegados de países de alto riesgo.

Revisión documental e itinerarios de pasajeros.

Coordinación trilateral con énfasis en los partidos de la selección de la RDC en estadios mexicanos.

Estados Unidos

Restricciones de entrada: prohibición temporal a no ciudadanos y residentes que hayan estado en zonas de riesgo en las últimas semanas.

Cribado reforzado en aeropuertos designados como Atlanta, Houston o Dulles para viajeros recientes de las áreas afectadas.

Protocolos especiales para la selección de la RDC incluyendo posible aislamiento previo.

Canadá