La noche que nadie esperaba en Viña 2020

Por RT y RL / Viña del Mar 26 de Febrero de 2020

A diferencia de las dos jornadas anteriores, donde las consignas por del estallido social estuvieron más presentes que nunca, la tercera noche de Viña 2020 ocurrió todo lo contrario. No existió una agitada previa, no hubo manifestaciones y muy pocas pancartas aludían a lo que son las demandas sociales.

Al contrario, ocurrieron diversos momentos que nadie esperó. Los mensajes políticos de Ana Gabriel y el triunfo de Ernesto Belloni fueron un claro ejemplo de ello.

Ana Gabriel no quería hablar de política, pero…

Ana Gabriel repitió en cuatro oportunidades que no quería involucrarse en política, a su llegada a Chile, dos veces arriba del escenario y otra durante la conferencia de prensa en la carpa de periodistas ubicada al costado de la Quinta Vergara. Pero lo cierto es que lo hizo, y con una gran repercusión.

“No puedo decir más que gracias a este gran país y que espero que las cosas vuelvan como lo tenía siempre en mi alma”, dijo arriba del escenario. Y prosiguió: “no me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos, como no acepto lo que está pasando en México. Así es que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica, porque realmente el último país que pensé que iba a caer en las manos y en las garras de unos pocos, cayó. Así que amigos chilenos no se dejen, recemos por este país”.

En su discurso, la cantante mexicana reveló las influencias de Virgina Reginato en su venida a Chile. “Viene aquí, primero de nada, porque me convencieron la alcaldesa, después vinieron entre los empresarios y empresarias y me enamoraron. Más sin embargo, viendo la situación de mi país y viendo la situación que continua en esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua, Honduras, después se me lleno el alma de una tristeza tan grande de ver a Chile de esta manera. Por eso me atreví a levantar la bandera, para que sepan los chilenos que estoy por el solo amor que siento por este país, por el amor que sale del fondo de mi alma, como lo dije, por este hermoso canto de ustedes porque así me lo han demostrado en Viña y en otras ciudades de este país”, agregó.

Luego, al ser consultada por la prensa, volvió a repetir que no se quería involucrar en temas políticos porque “a mi carrera no le vendría bien porque hay quienes pueden opinar diferente a lo que pienso y lo primero que tengo que hacer es respetar al público”. Sin embargo, segundos después, volvió a repetir parte de su discurso en el escenario del a Quinta Vergara: “Ojalá lo resuelvan (los conflictos en los países de Latinoamérica) y que cada ciudadano se una porque somos la mayoría”.

El show de Ana Gabriel en la tercera noche de Viña 2020 promedió 43,6 puntos de rarting (Canal 13 + TVN) con un peak de 49 puntos.

Inesperado triunfo

Tras el aplaudido paso de Ana Gabriel por la Quinta Vergara, vino el turno de Ernesto Belloni, uno de los números más esperados del certamen. Y es que ya había vivido una pifiadera en el Festival de Iquique ante una cuestionada rutina, la que terminó cambiando semanas antes de su show en Viña 2020.

La prensa estaba expectante a lo que podría haber sido el despertar del Monstruo, pero terminó ocurriendo todo lo contrario. Desde el primer minuto el público acogió de buena manera la rutina del ex integrante de “Morandé con Compañía”, mientras que él agradecía una y otra vez la oportunidad de presentarse por primera vez en el escenario más importante del país.

A Belloni le bastaron alrededor de 40 minutos para terminar recibiendo la Gaviota de Plata y, minutos más tarde, la de Oro, mientras el público continuaba aplaudiéndolo de pie. El comediante, con lágrimas en sus ojos, no podía creer lo que había vivido, principalmente por el ambiente hostil que giró entorno a él en los últimos días.

Como si eso fuera poco, agradeció a Francisco Saavedra por el apoyo que le entregó a través de redes sociales, donde el animador de Canal 13 le escribió: “Ernesto, tú fuiste el primero que le abrió un campo laboral a la comunidad LGBT en tiempos de dictadura con Los años dorados de la tía Carlina. Esas cosas no se olvidan, en épocas difíciles tú luchaste contra todos, dale pa’ delante”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, aseguró que las Gaviotas obtenidas “son un premio a que mostramos que hay un cambio, que este cambio no fue una postura para el Festival, sino un cambio radical que hay que hacer”.

Su triunfo no solo fue palpable en la Quinta Vergara, sino también en sintonía. La rutina del comediante alcanzó un peak de 51 puntos y un promedio de 47,9 unidades entre las 00:03 y las 00:44 hrs.

La Quinta esperó a Pimpinela

El último número de la tercera noche de Viña 2020 fue la presentación de Pimpinela, quienes se subieron cerca de las dos de la mañana, al igual como lo hizo Francisca Valenzuela la noche del lunes. Sin embargo, la gran diferencia con la cantante chilena es que en esta oportunidad el público esperó al dúo de hermanos.

Por otro lado, la pareja de hermanos enfrentó algunas dificultades técnicas con los micrófonos, saliendo del paso rápidamente.

Copamiento en la Plaza Vergara

En las horas previas al comienzo del Festival de Viña, incluso durante la primera hora del show, la tradicional Plaza Vergara fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros. Al igual como sucede en Plaza Italia, la policía utilizó la técnica del “copamiento” para evitar que los incidentes se acerquen a los accesos de la Quinta Vergara.

Tal como ocurrió el día lunes, un fuerte contingente de carabineros motorizados se tomaron las calles céntricas de Viña del Mar, además de la utilización de gases lacrimógenos, gas pimienta, carro lanzaaguas y fuerza física.