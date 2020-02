Astrónomos descubren una “mini Luna” que orbita en torno a la Tierra hace tres años

Los astrónomos de Catalina Sky Survey, un proyecto financiado por la NASA, descubrieron una “mini Luna” que orbita en torno a la Tierra.

El asteroide, llamado 2020 CD3, ha estado dando vueltas en torno a la Tierra desde hace unos tres años y fue observado la noche del 15 de febrero por los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne en el estado de Arizona, Estados Unidos.

Se estima que el pequeño objeto cósmico tiene aproximadamente entre 1,8 y 3,6 metros de diámetro y un brillo superficial similar a los asteroides de tipo C, que son ricos en carbono.

“Grandes Noticias”, tuiteó el investigador Wierzchos.

“La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente. Una posible mini Luna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo de Catalina Sky Survey, Teddy Pruyne, y yo encontramos un objeto de magnitud 20”, reveló.

El científico indicó además que la información era ” muy importante” porque “es solo el segundo asteroide conocido en orbitar la Tierra (después del 2006 RH120, que también fue descubierto por Catalina Sky Survey)”.

El centro de planetas menores del Observatorio Astrofísico Smithsonian, que acumula información sobre los objetos menores del sistema solar, expresó que “ningún vínculo con un objeto artificial ha sido encontrado”, indicando que se trataba seguramente de un asteroide capturado por la gravedad terrestre.

Asimismo, la dinámica orbital “indica que este objeto está temporalmente atado a la Tierra” y es poco probable que siga ahí por mucho tiempo.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020