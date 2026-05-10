Primera Alerta Ambiental del 2026: qué es lo que no puedes hacer y la restricción vehicular

La mala condición del aire llevó a las autoridades a tomar la decisión.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana (RM) decretó la primera Alerta Ambiental de este 2026 para este domingo 10 de mayo, día marcado por la celebración del Día de la Madre.

La mala condición atmosférica y la calidad del aire llevaron a que se adoptara la medida con el fin de resguardar la salud de la población.

durante esta jornada, según el pronóstico del PMCA (Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica), en la capital tendremos nivel de regular/alto durante la jornada. Luego de que la DMC anunciara que habrá “circulación ciclónica en superficie aproximación de dorsal en altura”.

A raíz de esta primera Alerta Ambiental del 2026 en la RM, se deben cumplir ciertas normas como el hecho de que en esta jornada está prohibido encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets). Esto será fiscalizado por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

A eso se suma que tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

Con respecto a la restricción vehicular, dicha medida no rige los días domingo por lo que todos los autos pueden circular por las calles de la capital.