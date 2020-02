Cómo se gestó la participación de Barticciotto y El Símbolo en rutina de Pedro Ruminot

Uno de los hechos que más sorprendió de la rutina de Pedro Ruminot en el Festival de Viña del Mar 2020, fue la participación de Marcelo Barticcioto, por cantar junto “Ya nada es importante”, la misma que el ex ídolo colocolino cantó junto a Keko Yunge en la edición 1999 del festival.

Antes de que la rutina del comediante terminara, Ruminot comenzó a cantar este éxito. Mientras aquello ocurría, el ídolo de Colo Colo apareció repentinamente y cantaron en dúo, generando uno de los momentos más especiales de esta edición 61 del certamen.

Barticciotto incluso participó de la entrega de los premios para el comediante: “En Viña 2020, Viña del Mar, hay gaviota de plata para mi amigo Pedro Ruminot”.

“Barti, tengo una idea”

Los comentarios iban y venían en redes sociales, halagando la rutina de Pedro Ruminot y por supuesto, la participación de Marcelo Barticciotto en el escenario de la Quinta Vergara. Pero, ¿cómo fue que se gestó la unión de dos colocolinos en el festival más importante de Latinoamérica?

Inicialmente, Pedro Ruminot participaría en la versión 2019 del festival de Viña. Sin embargo, por razones que no mencionó, decidió bajarse del certamen y darle paso así a otro artista del humor.

La idea nació de cuando el humorista estaba realizando el show de “La Gran Estafa 2” y lo consultó con su mánager, sobre la posibilidad de llevar a El Símbolo a uno de sus espectáculos. Sin embargo, ambos decidieron dejarlo para el Festival de Viña 2019, cuestión que no se realizó.

Por lo mismo, cuando Pedro Ruminot aceptó volver al Festival de Viña para la versión del 2020, no dudó en retomar la idea de tener al ídolo de Colo Colo sobre el escenario junto a él.

“La idea de tener a Barti es un honor, yo le decía ahora, mi ídolo de siempre, de infancia e imagínate tenerlo (en el escenario)“, contó Pedro Ruminot en la conferencia después de su rutina en Viña.

Asimismo, el comediante continuó y detalló: “Le escribí por Instagram, le dije Barti, tengo una idea“, dando paso así a uno de los momentos más especiales que tuvo la sexta noche del certamen viñamarino.

A ello, Marcelo Barticciotto agregó: “Cuando me escribió, pensé que estaba loco. Cuando me lo dijo, no lo relacionaba para nada con el tema, pero bueno, para mí fue un honor. A Pedro lo quiero mucho como artista y como ser humano. Es un ganador de la vida. Decidimos hacer esto y estamos contento por el éxito que tuvo. Fue una rutina maravillosa. No tenía dudas que iba a tener el éxito que tuvo“, concluyó.