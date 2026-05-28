Subsecretario Pavez (UDI) intenta cerrar pugna en el oficialismo: “Toda la derecha es valiente”

La autoridad del Ejecutivo desdramatizó la tensión entre Chile Vamos y el Partido Republicano a propósito del libelo contra Grau. “Son matices propios de la actividad política”, indicó.

Tras el fuego amigo que se abrió en la derecha a causa de la acusación constitucional que un sector desea presentar contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), intentó contener la situación.

Luego de encontrar resistencia en Chile Vamos para sumarse al libelo, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) sostuvo que “todos los que somos parte del oficialismo (…) tenemos que hacer responsables a la principal autoridad que tenía a su cargo esta área”, en alusión a Grau. También, indicó en conversación con La Tercera que si esa coalición continúa en la misma postura “tendrán que responder a su electorado”.

El emplazamiento no fue bien recibido en la coalición aludida. La bancada de diputados de la UDI, de hecho, hizo un duro pronunciamiento. “Rechazamos las declaraciones del diputado Agustín Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros par dos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno”, manifestaron.

“Si ellos tienen conflictos y imponer quién es el más duro, el más rápido, el que reacciona antes, bueno, zanjen sus problemas a otro lado, no a través de la prensa, y no involucren a Chile Vamos”, sostuvo, por otra parte, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), aludiendo a una supuesta competencia entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, las dos colectividades que casi en simultáneo anunciaron la AC.

Qué dijo el subsecretario Pavez

Al ser abordado por la prensa en La Moneda, el subsecretario Pavez dijo brevemente: “Toda la derecha es valiente”. Con posterioridad, desde el patio de Los Naranjos, la autoridad manifestó que “el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado”.

Los propósitos, según Pavez, son “aprobar la megarreforma, apoyar el programa de gobierno y respaldar al Presidente en esta segunda etapa que va a ser la Cuenta Pública y en ese sentido no hay ningún daño que controlar”.

“Los matices que se dan al interior del Congreso, que son matices propios de la actividad política, nosotros no la miramos con ninguna preocupación especial. Es parte de la discusión que se da al interior de los partidos y que a nosotros nos parece completamente válida”, desdramatizó.

Por otra parte, el subsecretario dijo estar en desacuerdo con la etiqueta de “derechita cobarde“, un término importado desde España, en particular del Vox, que usa esa etiqueta para referirse a una supuesta falta de firmeza del Partido Popular. “Me parece que es inoportuna y que es completamente accesoria a los fines de la discusión asociada a las herramientas de la acusación constitucional y a las tareas de gobierno que estamos impulsando con mucha convicción de cara a los anuncios del Presidente en la Cuenta Pública”, afirmó.