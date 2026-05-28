La dura arremetida de Jeannette Jara contra Kast: sus promesas de campaña “no tenían sustento”

La excandidata presidencial afirmó que espera que en los próximos procesos electorales “se discutan propuestas para Chile y no puros eslogan”.

La excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), volvió a arremeter contra el presidente José Antonio Kast, señalando que las promesas que realizó en campaña “no tenían sustento”.

En un encuentro de mujeres progresistas en la Región de Valparaíso, la militante del Partido Comunista comenzó diciendo que “a mí me quedó claro durante todo el periodo de campaña que muchas de las cosas que se decían no tenían sustento, así que en realidad yo no me he visto muy sorprendida”.

Tras ello, añadió: “Lo que me sorprende sí es que haya gente que haya creído estas promesas que realmente no pasaban de consignas. Eso es lo grave”.

Estas declaraciones de Jeannette Jara se producen luego del primer cambio de gabinete de Kast, donde se materializaron las salidas de Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad), además de la polémica que se ha generado por los dichos del nuevo titular de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que mantendrán la política en la materia que impulsó la administración de Gabriel Boric.

De hecho, lo anterior generó la rápida reacción de Camila Vallejo, Carolina Tohá y Álvaro Elizalde, quienes cuestionaron al actual Gobierno respecto a su plan de Seguridad.

Por otro lado, Jeannette Jara realizó un llamado a enfrentar los próximos procesos electorales con mayor información. “Yo espero que en las próximas elecciones todos podamos votar de nuevo informadamente, ejercer nuestro derecho a voto y ojalá se discutan propuestas para Chile y no puros eslogan“, enfatizó.

En esa línea, instó a la oposición a generar propuestas y no quedarse solamente con críticas hacia el oficialismo: “No nos podemos quedar en las críticas chicas, hay que generar propuestas”.