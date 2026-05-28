Con amenaza de demanda: el fuerte cruce entre Giorgio Jackson y Johannes Kaiser

“Me veré obligado a demandarlo”, expuso el exministro Jackson luego de que Kaiser vinculara el robo de computadores que sufrió el Mideso en 2023 con el Caso Convenios.

Un fuerte cruce protagonizó el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien nuevamente vinculó el robo de computadores en la cartera que lideraba en 2023 con el Caso Convenios.

Esto, volvió a reflotar luego de que se diera a conocer que el Ministerio de la Mujer sufrió un robo el pasado 23 de abril, en medio de los arreglos al interior de una oficina.

Bajo este contexto, Jackson ironizó con la sustracción que afectó al Mideso cuando él era ministro en 2023: “Y bueno… Ojalá encuentren a los delincuentes y nadie ande difamando gente inocente con teorías ridículas y conspiranoicas para capitalizar políticamente un robo. Ni más, ni menos…”, escribió en su cuenta de X.

De hecho, aquel año, Jackson inició acciones legales en contra de la UDI, el senador Fidel Espinoza (PS) y el empresario Jorge Errázuriz, por vincularlo al robo y al denominado Caso Convenios.

Giorgio Jackson amenaza con demandar a Johannes Kaiser

Ahora, el exministro de Desarrollo Social podría volver a tomar este camino en el marco del mismo hecho, luego de unas declaraciones que emitió Johannes Kaiser.

“No sean chantas con la comparación. En el Mideso, bajo Jackson, desaparecieron los computadores que contenían datos sobre el Caso Fundaciones, así como la caja fuerte del ministro”, afirmó el timonel del PNL en su cuenta de X, respondiendo a la noticia del robo en el Ministerio de la Mujer.

Ante esto, Jackson no tardó en contestar: “Señor Johannes Kaiser, usted demandó al señor Parisi por injurias, después de que él lo tratara de corrupto y limitado intelectualmente. Lo que usted sugiere cobardemente en este tuit es tan falso como grave. Le doy una oportunidad: si no rectifica, me veré obligado a demandarlo”.

Posteriormente, el exministro enumeró los argumentos que, a su criterio, desmienten al exparlamentario:

“1- Los computadores fueron encontrados menos de 24 horas después del robo.

2- No contenían información respecto al caso fundaciones.

3- No existe tal cosa como una caja fuerte del Ministro“.

A lo que añadió: “Todo comprobable en el expediente del caso y descrito en publicaciones de prensa”.

Posteriormente, Kaiser respondió a la publicación señalando que “no veo en mi tweet una imputación a su persona. Si se pone el poncho es problema suyo. Feliz de ver como le declaran inadmisible la acción”.