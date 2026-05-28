Podría llegar a los $3.500 el kilo: los factores que provocarían una fuerte alza en el precio del pan

El pan es uno de los alimentos que más se consumen en nuestro país por lo que una variación en su precio afectaría a la gran mayoría en el territorio nacional.

Es que el panorama no se ve para nada favorable debido a diversos factores, varios de ellos externos, que tienen al mundo de la agricultura en crisis.

Entre ellos se encuentra la dificultad para acceder a fertilizantes, el alza en los costos de producción, el precio de los combustibles y una menor cantidad de hectáreas sembradas. Varios de ellos se debe a la Guerra en Irán, por ejemplo, mientras que hace unos años fue la Guerra en Ucrania el responsable.

A raíz de esto es que el precio del pan, incluso, el próximo año podría llegar a costar $3.500 el kilo. Ricardo Durán, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas de Viña del Mar, explicó a Meganoticias que “lo que está ocurriendo actualmente en el sector agrícola se debe fundamentalmente a la falta de insumos para la fabricación y la producción en dicho sector, específicamente en cereales, trigos y en el sector de la horticultura”.

“Este sector está estableciendo que, muy posiblemente, el valor del kilo de pan se dispare a un valor de 3.500 pesos para el próximo año, y eso va a generar un efecto significativo en el bolsillo de todos los chilenos, entendiendo el contexto de mayores precios y una mayor proyección de inflación que el Banco Central ha establecido“, agregó.

Una de las principales preocupaciones es la urea, un fertilizante que tiene como función fortalecer la producción agrícola junto con acelerar el crecimiento de los cultivos. Su ausencia podría provocar una baja de entre 35% y 40% en las hectáreas sembradas con trigo.

El economista Jean Paul Quinteros, de la Universidad Central, indicó que “entre los factores más relevantes que explicarían una potencial subida del precio del pan se encuentran los siguientes: por una parte, una menor producción de harina que en años anteriores, que ha ajustado a la baja la producción futura del pan, lo que elevaría el precio en el corto plazo”.

“Por otra parte, también hay una proyección de superficie de hectáreas sembradas de trigo, que es menor a la de años anteriores, y existe preocupación por la falta de insumos para la producción, específicamente de fertilizantes utilizados en el proceso productivo del pan. Y en los últimos meses, la crisis mundial por el precio del combustible ha impactado en los costos de producción del pan, especialmente el precio del diésel y del gas”, afirmó.