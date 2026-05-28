El 25% de los latinos que votaron por Donald Trump se arrepiente y solo un 30% aprueba su gestión

Si las elecciones de medio mandato de noviembre se realizaran hoy, más de la mitad de los votantes hispanos (54%) apoyaría a los demócratas.

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A poco más de cinco meses de que se celebren las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, varios son los factores que confluyen para presagiar la dificultad de que el Partido Republicano del presidente Donald Trump se consolide en la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano, uno de los cuales tiene que ver con la caída del apoyo al apoyo del mandatario por parte de los latinos que votaron por él en 2024.

De acuerdo con la encuesta divulgada en las últimas horas por la organización UnidosUS, tras 17 meses de mandato, uno de cada cuatro latinos que votaron por Trump se arrepiente de su elección.

El sondeo, realizado a 3.000 votantes latinos entre el 27 de abril y el 14 de mayo, detalló que el 67% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente, frente al 30% que la aprueba, mientras que un 68% opina que el país va en una dirección equivocada.

En esa línea, el trabajo precisó que si las elecciones de medio mandato de noviembre se realizaran hoy, más de la mitad de los votantes hispanos apoyaría a los demócratas (54% frente al 27%), lo que representa un cambio radical respecto de los comicios de 2024, cuando el voto latino favoreció con claridad al actual mandatario.

Preocupaciones de los latinos en la administración Trump

El costo de los alimentos y de los gastos básicos de subsistencia, los salarios y los costos de la vivienda y de la atención médica concentran las preocupaciones de los votantes latinos, pero no son las únicas.

Otro tema que desgastó el apoyo a Donald Trump entre los latinos son las políticas contra la inmigración y la campaña de detenciones y deportaciones masivas, la mayoría vinculadas precisamente a latinos.

Así, un 44% se declara con miedo de sufrir acoso o de ser detenido a pesar de tener ciudadanía estadounidense o de contar con un estatus migratorio legal.

Además, un 29% de los encuestados declara que sus hijos se quedan en casa y no acuden al colegio por el miedo de que sean detenidos al llevarlos o recogerlos.

Hoy hay más hambre que durante la pandemia

Otro de los factores que inciden en la baja de la popularidad de Donald Trump se relaciona con que los niveles de hambre e inseguridad alimentaria en Estados Unidos superaron los máximos alcanzados durante el peak de la pandemia del COVID-19, en 2020.

Según un reporte de la National Public Radio​​ (NPR), Reuters y CNN, en febrero de 2026 el 10% de los hogares encuestados aseguró no tener comida suficiente, frente al 4% que se registraba en junio de 2020.

Además, la proporción de familias que recurrió a donaciones de alimentos subió a 15,8% (y) el 36,8% declaró haber utilizado sus ahorros para cubrir estos gastos, frente al 21,8% de 2020.

Los analistas apuntan que la guerra en Irán influye directamente en el tema, debido al aumento en el precio de los combustibles. “Si está sumando otros US$100 a su presupuesto mensual solo para cargar gasolina en el auto para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela y hacer lo que necesiten con el auto, ¿de dónde salen esos US$100? Normalmente, tienen que sacarlos del presupuesto para alimentos“, explicó Amy Breitmann, directora del banco de alimentos Golden Harvest Food Bank en Augusta, Georgia.