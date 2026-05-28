“Restablece los privilegios a los criminales de la dictadura”: Gajardo arremete contra salida de presos comunes de Punta Peuco

El traslado tuvo lugar dos semanas después de que el presidente Kast manifestara su desacuerdo con que se mezclase a exmilitares condenados y presos por otros delitos en un mismo recinto.

El traslado de tres reos comunes que estaban en el penal Punta Peuco hacia otros recintos carcelarios causó rechazó en la oposición y en particular en el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC).

La medida, si bien fue a petición de los propios internos que fueron trasladados según transmitió Gendarmería, ocurrió dos semanas después de que el presidente José Antonio Kast criticara que, bajo el gobierno anterior, la cárcel que históricamente albergó a exmilitares condenados por criminales de lesa humanidad, ahora recibiera población penal que cumple condena por otros delitos.

A juicio de Gajardo, “en la practica el Gobierno de Kast está restableciendo los privilegios a los criminales de la dictadura militar. Les vuelve a conceder un penal especial para que cumplan sus condenas. Vuelve a garantizar a un grupo privilegios que, tanto el Presidente Piñera al cerrar el penal Cordillera, como el Presidente Boric al transformar Punta Peuco en un penal común, habían terminado”.

“¿De qué otro privilegio a los criminales de la dictadura nos iremos enterando con el paso de los días? ¿Qué otro privilegio anunciará el Gobierno el primero de junio?”, cuestionó en su cuenta personal de X, aludiendo a la próxima cuenta pública.

Hacia el final de su mensaje, el exsecretario de Estado lamentó que “al poco andar del Gobierno de Kast estamos retrocediendo de manera sostenida en las políticas de derechos humanos que le han tomado décadas a nuestro país y esfuerzos de gobiernos de diferente signo político”.