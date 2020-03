Atención, fanáticos: trilogía de El Señor de los Anillos ya está disponible en Netflix

Hace solo unos días, Netflix completó -para alegría de los fanáticos- la trilogía de El Señor de los Anillos en su catálogo y ya forman parte de él las tres cintas: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey.

Para quienes no recuerdan, la historia creada por el escritor J.R.R. Tolkien giraba entorno a Frodo Bolsón, un hobbit al que su tío Bilbo hace portador del poderoso Anillo Único, capaz de otorgar un poder ilimitado al que la posea, con la finalidad de destruirlo.

Con la ayuda de sus amigos y varios guerrero que se comprometen a trasladarlo hasta Mordor para destruirlo, el joven hobbit se enfrentará a poderosas fuerzas malignas que buscarán quitárselo.

El elenco cuenta con reconocidos nombres de la industria como Elijah Wood, Ian McKellen, Vigo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Asten, Sean Bean, Liv Tyler, Dominic Monaghan, Cate Blanchett, Christopher Lee, entre otros.

Título original

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Two Towers & The Return of the King

Año

2001-2003

Director

Peter Jackson

Elenco

Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, John Noble, Miranda Otto, David Wenham, Bernard Hill, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Liv Tyler, Karl Urban, Christopher Lee, Brad Dourif, Ian Holm, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Lawrence Makoare, Marton Csokas, Sean Bean.

Género

Fantasía.