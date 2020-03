Esta Mierda Me Supera: productores de Stranger Things llegan con nueva comedia juvenil y fantástico

De los productores de Stranger Things y el director de The End of the F***ing World llega la nueva comedia adolescente llamado Esta Mierda Me Supera, la que está basada en la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman

La serie cuenta en su elenco con Sophia Lillis y Wyatt Oleff, quienes alcanzaron la fama al protagonizar la nueva versión del clásico de terror IT.

Esta Mierda Me Supera cuenta la historia de Sydney, una chica adolescente que va al instituto mientras se enfrenta a las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y unos misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser.

La serie ha logrado, en particular, críticas positivas, y en sitios como Rotten Tomatoes alcanza un 87% de aprobación con un rating promedio de 6.22 sobre 10. En Metacritic, en tanto, tiene una puntuación de 68 sobre 100.

Título original

I Am Not Okay with This.

Año

2020

Duración

24 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Jonathan Entwistle.

Elenco

Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Richard Ellis, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong, Gregg Daniel, Brent Feitl, Jackson Frazer, Eric Sharpe, Patricia Scanlon, Roger Petan, Dwayne Pintoff, Jordan Rhone, Joe Fishel, Shari Neumann Dodge.

Género

Drama, comedia y fantástico.