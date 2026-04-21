Amenazas e insultos racistas: revelan nuevos detalles de la agresión a la ministra Lincolao

“Nadie planteó en ese momento, de manera explícita, llamar a Carabineros, ni tampoco nadie me dijo que los había llamado”, recordó el rector de la UACh, Egon Montecinos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La agresión perpetrada por alumnos de la Universidad Austral (UACh) contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, incluyó amenazas e insultos racistas, de acuerdo con las declaraciones entregadas por testigos y autoridades del plantel a la Policía de Investigaciones (PDI).

Uno de los que prestó testimonio fue el rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, quien manifestó que, tras el arribo de la secretaria de Estado, el ambiente comenzó a calderarse rápidamente.

Montecinos detalló, además, que muy pronto se escucharon gritos e insultos contra Lincolao desde el exterior del salón donde se encontraban.

Insultos racistas contra Lincolao

Según algunas de las declaraciones recogidas por la policía civil, luego de que se demorara la salida de la ministra Lincolao desde el salón, se profirieron amenazas e insultos de carácter racista en su contra. “India cu…”, “…mentirosa”, “te vamos a sacar la chu…”, le gritaron, entre otros improperios, según apunta T13.

Además, el mismo rector indicó que estudiantes obstruyeron las puertas del salón con diversos objetos, como mesas y pallets, lo que impidió evacuar a la ministra de manera expedita.

A raíz de lo anterior, se iniciaron negociaciones con estudiantes, las que incluyeron una reunión entre la secretaria de Estado y dirigentes de los alumnos.

La máxima autoridad de la UACh admitió también que “nadie planteó en ese momento, de manera explícita, llamar a Carabineros, ni tampoco nadie me dijo que los había llamado. Carabineros tampoco me llamó, por lo que mi posición siempre fue de mantener las conversaciones”.

Ante la ausencia de personal policial para repeler las agresiones, la ministra Lincolao fue asistida por el jefe de la Región Policial de Los Ríos y un oficial de la Armada.

Este lunes se formalizó a los tres alumnos del plantel detenidos por el ataque a la ministra, una mujer y dos hombres, los que quedaron con las cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en la Comisaría de Niebla.