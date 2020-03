Bill Clinton por su relación con Mónica Lewinsky: “Lo hice para manejar mis ansiedades”

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró que su relación con Mónica Lewinsky fue una de las cosas que hizo para “manejar mis ansiedades”.

El ex Mandatario expresó en estos términos su affaire con la entonces becaria de la Casa Blanca, palabras emitidas durante la grabación del documental “Hillary” que se estrena mañana en la plataforma de streaming Hulu.

A pesar que la cinta habla de la vida Hillary Clinton, las primeras declaraciones que trascienden del material son las de su marido, el ex presidente estadounidense, justificando el escándalo sexual que tuvo durante su mandato con Mónica Lewinsky. En ese sentido, aseguró que “era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento” y que “todo el mundo en su vida tiene presiones, decepciones y miedos”.

Tras ser descubierto en este episodio de infidelidad, el ex presidente admitió haberle mentido a su mujer en un principio hasta que finalmente “tuvo que sentarla” y confesar “lo que era demasiado obvio”.

“Nos sentamos en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que había pasado y cuándo, y que me sentía terriblemente”, expresa Clinton en la serie, insistiendo en que “no tenía defensa posible” y lo que había hecho era “inexcusable”.

Por su parte, Hillary Clinton señala que estaba “devastada” y que no podía creer que su marido le hubiera mentido.

La pareja también aborda las sesiones de terapia matrimonial a las que acudieron tras el affaire de Clinton, reconociendo que en las sesiones se produjeron discusiones “muy dolorosas”, pero que fueron necesarias.

