Alejandro Tabilo remonta un partidazo y asegura ser cabeza de serie en Roland Garros

Alejandro Tabilo se metió en semifinales del Challenger de Valencia y cumplió su gran objetivo de cara al segundo Grand Slam.

Alejandro Tabilo (35°) logró un triunfazo en el Challenger 175 de Valencia, se metió a semifinales y logró su gran objetivo de cara a Roland Garros.

La primera raqueta nacional logró una épica remontada y venció al serbio Dusan Lajovic (132°) por 4-6, 7-5 y 6-4, en una batalla que se extendió por dos horas y 25 minutos.

El chileno comenzó la primera manga con todo, poniéndose rápidamente 3-0 arriba. No obstante, el europeo se repuso y se llevó increíblemente el set al ganar cinco juegos consecutivos.

En el segundo parcial, Tabilo nuevamente avasalló a su rival en el comienzo, quebrando a su rival en el segundo y cuarto juego, llegando a sacar por el set 5-1 arriba. Ahí, Jano se desmoronó y cedió su saque dos veces, lo que el balcánico aprovechó para quedar 5-5. En este marco, el zurdo reaccionó y superó a Lajovic en los dos games restantes para estirar la definición a un tercer set.

La última manga estuvo marcada por la solidez que ambos mostraron en sus respectivos servicios. Tras salvar un break en contra, Tabilo quebró al serbio en el décimo juego y sentención su victoria por 6-4.

Alejandro Tabilo asegura ser cabeza de serie de Roland Garros

Con este triunfo, el 1 de Chile suma 50 puntos ATP entre su actuación en Roma y España, lo que le permite escalar al puesto 33° del ranking en vivo y asegurar su presencia como cabeza de serie en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

Son 32 los jugadores sembrados en el certamen francés, pero debido a las bajas de Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti, Tabilo podrá ser sembrado de Roland Garros, evitando enfrentar a un jugador con mejor ranking hasta la tercera ronda.

En lo que respecta a Valencia, Jano jugará este sábado por el pase a la final ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°), en horario por confirmar.