En qué zona de la Región Metropolitana llovería durante el fin de semana

Las precipitaciones serían consecuencia de la presencia de una vaguada en altura que provocará nubosidad.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Pese a que en gran parte de la Región Metropolitana no se prevén precipitaciones para el fin de semana, sí hay una zona donde hay posibilidades de que llegue la lluvia, de acuerdo con lo informado por el meteorólogo de TVN, Iván Torres.

Según explicó el profesional, lo anterior sería consecuencia de la presencia de una vaguada en altura que provocará nubosidad.

De igual manera, Torres detalló que para el sábado se espera en Santiago una temperatura mínima de 7 grados, mientras que la máxima llegará a los 20 grados.

El domingo, en tanto, el termómetro caerá hasta los 4 grados como mínima, pero la máxima alcanzará los 23 grados.

La zona de la Región Metropolitana a la que llegaría la lluvia

En su pronóstico para el fin de semana, Iván Torres precisó que “no va a llover en Santiago, pero sí en la Región Metropolitana“.

Sostuvo que, si bien no se tratará de lluvias significativas, se esperan precipitaciones el fin de semana en sectores cordilleranos, en específico en San José de Maipo.

“En San José de Maipo a la noche podrían caer algunos goterones, algún par de chubascos y nada más que eso”, detalló el meteorólogo.

Precisó a la vez que no se trataría de un sistema frontal relevante y que las lluvias serían mínimas, con acumulados inferiores a dos milímetros.

“De aquí al 24 de este mes no se ven lluvias en toda la zona central“, adelantó el profesional sobre el pronóstico para las próximas semanas.

El meteorólogo puntualizó que la ausencia de precipitaciones incluso alcanzaría a sectores de La Araucanía, manteniéndose las condiciones secas durante los próximos días.