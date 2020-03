Una indignante situación fue la que vivió el periodista Simón Oliveros durante un despacho para el Mucho Gusto, cuando una mujer que intentó interrumpirlo, terminó metiéndole los dedos en su trasero.

Todo comenzó cuando una mujer que vestía de negro intentó interrumpir la entrevista que le realizaba a otra mujer respecto a los hechos de violencia que se registraron la madrugada de este jueves en el sector de Las Rejas, en Estación Central. “La tele miente”, gritó.

Aunque lograron superar su aparición frente a las cámaras, segundos después apareció detrás del reportero, acosándolo sin tapujo alguno.

Fue ahí cuando Oliveros detuvo la conversación con la mujer para dar cuenta de lo sucedido: “La señora acaba de pasar por atrás mío y me acaba de meter el dedo en el poto. Dos veces”.

“Hoy tengo una rabia tremenda en este momento. Voy a contar hasta siete… Porque lo que acaba de pasar, ahora en este momento, no puede pasar en Chile”, señaló el periodista del Mucho Gusto, agregando que “estuvimos el 8M hablando de los derechos de las mujeres, yo tengo una hija, una madre, una esposa, compañeras de trabajo, amigas… Respeto absolutamente el valor de la mujer”.

El reportero del matinal de Mega continuó, sosteniendo que “es absolutamente indigno lo que me acaba de pasar a mí. Yo no tengo por qué aguantar, porque estoy haciendo mi trabajo en la calle; que pase una persona, que le dimos el espacio para que hablara con nosotros y me meta el dedo en el culo, porque eso es lo que hizo dos veces”.