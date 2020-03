Para todos los fanáticos: saga de Los Juegos del Hambre aterriza en Netflix

En futuro utópico, Estados Unidos se convirtió en Panem, donde un Capitolio ejerce poder sobre doce distritos en los que cada año se eligen a dos representantes de cada uno para participar en Los Juegos del Hambre.

Para salvar a su hermana pequeña, Katniss (Jennifer Lawrence) se ofrece voluntariamente para ser parte de esta competención, en la que termina rompiendo todas las reglas y marcando un hecho sin precedentes.

Sus actos terminarán provocando toda una revolución en contra del Capitolio, marcando un antes y un después.

Las saga de Los Juegos del Hambre, que logró recaudar millones de dólares alrededor del mundo aterriza finalmente este viernes en Netflix para todo el mundo.

Título original

The Hunger Games; The Hunger Games: Catching Fire; The Hunger Games: Mockingjay – Part I y II

Año

2012; 2013; 2014; 2015.

Duración

143 min.; 146 min.; 110 min.; 137 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Gary Ross; Francis Lawrence.

Elenco

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Liam Hemsworth, Donald Sutherland, Julianne Moore, Natalie Dormer, Gwendoline Christie, Philip Seymour Hoffman, Robert Knepper, Stef Dawson, Elden Henson, Evan Ross, Mahershala Ali, Wes Chatham, Omid Abtahi, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Toby Jones.