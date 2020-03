Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por informaciones que permitan el arresto y su posterior juicio.

Pese a la pandemia que afecta al planeta, William Barr, secretario de Justicia, anunció que han emprendido acciones judiciales contra el “presidente pueblo” y contra los jerarcas de la revolución por narcoterrorismo y corrupción.

Los otros oficiales venezolanos acusados por Estados Unidos son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la “ilegítima” Asamblea Constituyente; Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar; el general retirado Cliver Alcalá Cordones, y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional.

Asimismo, el Gobierno norteamericano ofreció 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención de los otros oficiales.

William Barr señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro.

Por ello, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”.

Según indicó la autoridades, Estados Unidos estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

“El pueblo venezolano se merece un Gobierno representativo responsable y transparente al servicio de las necesidades de la gente, y que no traicione la confianza del pueblo condonando o empleando oficiales públicos que se implican en el tráfico ilegal de narcóticos”, indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

“Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”, expresó.

