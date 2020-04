Así será El Presidente, la primera serie chilena de Amazon

El Presidente es el nombre de la primera serie chilena para la plataforma Amazon Prime y que tiene detrás a nombres como Juan de Dios Larraín, de la productora Fábula, y Gaumont, que anteriormente ya realizó otras producciones de renombre como Narcos.

La ficción abordará el escándalo económico que afectó a la FIFA y tendrá como a uno de sus protagonistas al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, además del fallecido ex timonel de la AFA, Julio Grondona. Con un elenco que reúne a nombres como Andrés Parra (El Patrón del Mal), Karla Souza (How To Get Away With Murder) y Paulina Gaitán (Narcos).

En la historia veremos a Grondona narrando desde su lecho de muerte los diversos hechos que terminaron dando a conocer uno de los mayores fraudes al interior del ente internacional del fútbol que también involucró a Jadue y cómo fue su ascenso desde que asumió en la ANFP, con la salida de Marcelo Bielsa como uno de los puntos iniciales de su gestión.

En conversación con Variety, el guionista y director, Alejandro Bo, detalló que El Presidente es “una parodia sobre lo que le sucede a las personas, en qué se convierten en este negocio. Cuando escuché por primera vez sobre esta historia, sentí que necesitaba entrar porque me pareció graciosa. Es uno de esos casos en los que los hechos son más extraños que la ficción y, en cualquier caso, si uno toma el mundo del fútbol demasiado en serio, pierde el ADN”.

En cuanto a la manera de contar la historia en solo ocho episodios, explicó que “tuvimos la suerte de tener actores tan fuertes que pueden ofrecer los elementos de drama y comedia del espectáculo. En la vida real, Sergio Jadue tuvo suerte y dio la impresión de ser un ganador, pero de alguna manera su historia siempre fue una de perdedoras. Esa mezcla me inspiró a hacer esto como una parodia, como una comedia”.

“Luego envolvimos los elementos creativos alrededor de esa historia: La dirección de arte, música y actuación. Hay comedia, pero no es una comedia banal, es irónica. En nuestras vidas, en las cosas que nos apasionan nos aferramos desde la infancia y nos hacen sentir como niños otra vez, nos hacen reír como niños. Espero que esta serie también nos permita reírnos así; que podemos reírnos de cómo se maneja el mundo del fútbol en América Latina. No quería contar una historia real de manera documental, sino que prefería jugar con la realidad y mostrar cómo quien controla el mundo del fútbol obtiene inmunidad diplomática, como una especie de embajador”, agregó.

La principal clave: el elenco

Por su parte, Juan de Dios Larraín explicó la importancia que tiene el elenco de El Presidente, sosteniendo que “lo más importante fue conseguir buenos actores porque necesitamos poder ver al personaje y olvidar al actor que interpreta el papel”.

“El papel de Andrés Parra, por ejemplo, es excepcional. Es un papel con mucha humanidad, y una confusión entre inseguridad y lealtad, pero también tiene momentos de felicidad, empatía y triunfo. Una cosa sobre él que me interesaba era la dicotomía entre ser bueno y malo. El tiene ambos. A menudo hoy en la narración de historias sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Con nuestra serie, vemos que todos son malos, lo que significa que lo bueno de ellos se destaca. Creo que es algo interesante en la narrativa latinoamericana”, aseveró.

Por otro lado, destacó que “lo que hacemos en El Presidente es mostrar lo que sucedió aquí en América Latina y cómo la corrupción es parte de la estructura de la organización”.

“Este espectáculo representa un paso importante para Fábula porque es una serie de alto perfil con un gran presupuesto, socios experimentados y temas universales. Lo hicimos al mismo tiempo que estábamos haciendo La Jauría, otra serie importante con un presupuesto decente, pero esa es más local y muy intensa. Creo que esas dos series indican en qué hemos trabajado desde que establecimos la parte televisiva de nuestra empresa hace unos años. Este es el fruto de esa labor, y creo que todos los involucrados están extremadamente orgullosos”, cerró.

El debut de El Presidente será en la competencia individual del Festival Series Manía en Francia.