Revisa el minuto a minuto de la Cuenta Pública 2026 del presidente José Antonio Kast

En casi dos horas y media, el mandatario protagonizó su primer discurso en el Salón de Honor del Congreso para dar cuenta del estado político y administrativo del país.

Como es tradición, este 1 de junio se llevó a cabo la Cuenta Pública 2026, la primera del presidente José Antonio Kast desde que asumió el pasado 11 de marzo.

Con un discurso que duró 2 horas y 24 minutos, el mandatario dio cuenta de lo que han sido sus primeros 82 días en La Moneda, dando cuenta del estado en el que recibió el país.

Junto con eso, también realizó varios anuncios en materia de Salud, Educación, Seguridad, Vivienda, entre otros.

Revisa a continuación lo que fue el minuto a minuto de esta Cuenta Pública 2026 del presidente José Antonio Kast: