Seguridad, fusión de ministerios y reforma en vivienda: los principales anuncios del presidente Kast en la Cuenta Pública 2026

El presidente José Antonio Kast anunció la creación de 7 Fuerzas de Tarea para combatir la inseguridad, el Registro de Vándalos, entre otros. Además, adelantó el ingreso de una serie de proyectos dirigidos a salud, educación, vivienda y a racionalizar el aparato público.

El presidente José Antonio Kast realizó la primera Cuenta Pública de su Gobierno, la cual se basó en torno a cuatro ejes, anunciando nuevas medidas en seguridad, reactivación económica, iniciativas dirigidas a contrarrestar la “emergencia social” y racionalización del aparato público, como la fusión de ministerios.

“Hoy enfrentamos una crisis acumulada, que se expresa en una emergencia de seguridad, una emergencia económica y una emergencia social, podemos admirarnos al ver que Chile resiste”, comenzó diciendo el mandatario en su discurso en el Congreso Nacional.

“No alcanzaremos a abordar todos los avances, logros y desafíos que hemos enfrentado en estos 82 días. Pero si hablaremos de los prioritarios, los que le quitan el sueño a millones de chilenos”, añadió Kast.

Bajo este contexto, el jefe de Estado dio a conocer una serie de medidas, comenzando por seguridad, su principal promesa de campaña.

Seguridad

Durante su discurso detalló que se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en “50 barrios críticos”. En cada uno de ellos “habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales.

“La seguridad no se decreta en un papel, se construye barrio por barrio, calle por calle, con presencia, tecnología y resultados medibles”, enfatizó.

Tras ello, anunció la creación de 7 Fuerzas de Tarea bajo el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de combatir amenazas específicas: fronteras/puertos, secuestro/sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y macrozona sur.

Sumado a ello, el Gobierno pondrá urgencia al proyecto que amplía la flagrancia de 12 a 24 horas y refuerza facultades autónomas de policías. Posteriormente hizo mención a uno de sus compromisos de campaña: el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, cuyo proyecto se ingresará en los próximos días.

Este registro, permitirá que “quienes hayan cometido delitos (…) paguen por sus hechos”, contemplando la pérdida de beneficios sociales (gratuidad, PGU, subsidio arriendo) para condenados por ilícitos como daño a monumentos o transporte público.

Respecto a la migración irregular, anunció el Plan Retorno para incentivar salida de personas en esta situación. Finalmente, dio a conocer la presentación del Plan de Infraestructura Penitenciaria hasta 2030, con el objetivo de obtener más de 20.000 nuevas plazas carcelarias; y mejora de estipendios para alumnos Carabineros y asignación trimestral para policías en barrios.

Medidas para combatir “crisis económica y fiscal”

Respecto al ámbito económico y fiscal, Kast mencionó que “los últimos indicadores de

crecimiento y desempleo son muy negativos”, lo cual “nos obligan a reaccionar con urgencia para impulsar la reactivación del país”.

“La situación fiscal no es mucho mejor”, expresó, haciendo alusión al déficit estructural que presenta el país. Considerando lo anterior, afirmó que la administración ha tomado decisiones desde el primer día: “Ya hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos, que permiten que la situación no empeore aún más. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales”.

En este marco, el presidente manifestó que “nuestra meta es llevar a Chile a crecer al 4% para que la economía vuelva a activarse. Es bajar el desempleo al 6% para recuperar al menos 300 mil empleos”.

Sobre la inversión, destacó el trabajo que se ha hecho en los primeros meses de Gobierno, donde se han destrabado varios proyectos. “Solo desde el 11 de marzo han ingresado más de 22 mil millones de dólares. En mayo de este año alcanzamos el mes con mayor monto de inversión aprobada en

los últimos 11 años: 13.900 millones de dólares”, aseveró, sobre la respuesta a los recursos de reclamación.

En este marco, también impulsará una modernización para la pequeña y mediana minería, “eliminando

requisitos innecesarios y simplificando los procesos para acceder a patentes mineras”. También “propondremos al Congreso una reforma para reducir la burocracia y entregar mayor certeza a quienes emprenden y trabajan en cualquier sector de desarrollo económico”.

Sobre la energía, sostuvo que “impulsaremos una modernización del sistema tarifario eléctrico que sea

simple, transparente y comprensible para las familias y las pequeñas y medianas empresas”.

A lo que agregó: “Enfrentaremos la pobreza energética con herramientas robustas de medición que identifiquen brechas de acceso y asequibilidad, especialmente en comunidades rurales, aisladas y vulnerables”

Social: salud, educación, vivienda

En esta área, se refirió específicamente a la salud y la puesta en marcha del Plan Oncológico de

90 días, donde se logró contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, para vincularlas a la red y reactivar su atención.

“En pocas semanas hemos logrado cerca del 80% de avance en la aceleración de la resolución de los casos más críticos. Activamos la complementariedad público-privada y, a través de FONASA, dispusimos más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones del país”, sostuvo.

Sobre educación, luego de presentar el proyecto de Consejo Nacional de Directores por Chile, con representación de todas las realidades del país, para “convertir al Ministerio de Educación en un

facilitador y no en un obstáculo. Asimismo, devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder”.

Junto con ello, impulsará un proyecto de ley de admisión escolar que ponderará mérito y derecho de los padres a elegir establecimiento.

Además, el Gobierno lanzará Chile Aprende y Avanza, una estrategia nacional para que los niños

“adquieran a tiempo las competencias fundamentales en lectura, escritura y matemática, con decisiones basadas en evidencia, formación docente y habilidades efectivas”.

En cuanto a la Sala Cuna, Kast dijo que ingresará indicaciones al proyecto el 15 de junio, impulsando “un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera.

También presentará el Plan Crecer en Familia, el cual considera la desinternación de 700 niños de 0 a 3 años hacia familias de acogida.

En vivienda, anunció una serie de iniciativas:

Reforma al suelo urbano a través de Operación Sitio 2.0: traspaso de más de 10 millones de m² de suelo fiscal para habilitar el desarrollo de proyectos habitacionales.

traspaso de más de 10 millones de m² de suelo fiscal para habilitar el desarrollo de proyectos habitacionales. Programa Eriazo Cero para reconvertir sitios abandonados en espacios comunitarios.

para reconvertir sitios abandonados en espacios comunitarios. Por medio del Plan de Reconstrucción Nacional se inyectarán 400.000 millones de pesos para reconstrucción de más de 4.000 viviendas (Valparaíso, Ñuble, Biobío).

Fusión de ministerios: anuncios en transparencia e institucionalidad

Tras la revisión del gasto fiscal en más de 500 servicios públicos, el presidente anunció la aceleración de la institucionalización del Servicio de Auditoría Interna, el cual contará con mayores facultades y financiamiento, y “será un colaborador más eficaz para el enorme trabajo que hace la Contraloría General de la República”.

En este marco, afirmó la racionalización del aparato público. “Un Estado más moderno empieza por dar el ejemplo. No le podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo”, sostuvo.

Siguiendo en esa línea, adelantó que en las próximas semanas se presentará un proyecto para avanzar hacia la fusión del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de

Gobierno (Segegob) en una sola estructura orgánica.

Para ello, convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de “proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”.

Además, se evaluará y modernizará el Sistema de Alta Dirección Pública: “Queremos un Estado conducido por directivos con nombre, con mandato y con responsabilidad sobre sus metas, porque el mérito en la función pública no es un trámite administrativo”.

En materia de transparencia, se impulsó la tramitación del proyecto de ley de Transparencia 2.0, “una reforma que modernizará nuestro sistema de acceso a la información pública y actualizará estándares que hoy han quedado atrás frente a las nuevas exigencias de la ciudadanía”.

A raíz del caso de licencias médicas fraudulentas (casi 30.000), Kast anunció la creación de la Fuerza de Tarea Legal, con el objetivo de acelerar la tramitación y el cierre de los sumarios.