VIDEO – Cuenta Pública: encapuchados se enfrentaron con Carabineros en Valparaíso

Los desmanes ocurrieron en el marco de las manifestaciones a las que convocaron diversas organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores.

CAPTURA.

Una serie de desórdenes protagonizados por sujetos encapuchados se registraron esta tarde en las cercanías del Congreso Nacional, mientras en el interior el presidente José Antonio Kast daba cuenta de su primera Cuenta Pública.

Los desmanes ocurrieron en el marco de las manifestaciones a las que convocaron diversas organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores.

Según lo previsto por los organizadores, los participantes se reunieron en la Plaza Victoria, desde donde se trasladaron hastía el Parque Italia, donde efectivos de Carabineros les impidió que continuaran avanzando.

De acuerdo con lo reportado por la policía uniformada, “manifestantes que permanecen en Avenida Pedro Montt intentan cruzar el área de resguardo de la Cuenta Pública, retirando rejas perimetrales de seguridad”.

Encapuchados enfrentaron a los carabineros

La información policial apuntó que en ese lugar se inició un enfrentamiento entre encapuchados y los carabineros encargados de resguardar el orden.

A través de las redes sociales, Carabineros detalló que “se desarrollan alteraciones al orden público en Avenida Pedro Montt”.

“El COP procede conforme a los protocolos de actuación de control de orden público“, añadió el reporte sobre lo que ocurría en esos momentos.

La policía uniformada no precisó si se produjeron detenciones durante el enfrentamiento con los manifestantes.