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Kast anuncia nuevo bono por hijo: los requisitos para recibir este beneficio

El presidente Kast en la Cuenta Pública 2026 dio a conocer que se entregará un bono de $30 mil por cada niño que integre el grupo familiar.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026 anunció la entrega de un nuevo beneficio económico dirigido a las familias más vulnerables del país, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

En concreto, la medida consiste en la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años. Lo anterior, con la finalidad de ayudar a enfrentar los gastos relacionados a la crianza y al presupuesto familiar.

Quiénes recibirán el bono por hijo que anunció el presidente Kast en la Cuenta Pública 2026

Este beneficio está dirigido a las familias que sean parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que tengan hijos de entre 0 y 13 años.

De esta manera, el monto a recibir va a depender de la cantidad de niños/as que integren el grupo familiar. A modo de ejemplo, una familia con dos hijos de hasta 13 años recibiría un aporte de $60.000.

“Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita. Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, sostuvo Kast, en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

En este marco, el jefe de Estado no precisó si este beneficio se entregará una sola vez o si será parte de un pago mensual. Considerando lo anterior, queda esperar que las autoridades entreguen más detalles sobre este bono.

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