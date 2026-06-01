Kast anuncia nuevo bono por hijo: los requisitos para recibir este beneficio

El presidente Kast en la Cuenta Pública 2026 dio a conocer que se entregará un bono de $30 mil por cada niño que integre el grupo familiar.

El presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026 anunció la entrega de un nuevo beneficio económico dirigido a las familias más vulnerables del país, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

En concreto, la medida consiste en la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años. Lo anterior, con la finalidad de ayudar a enfrentar los gastos relacionados a la crianza y al presupuesto familiar.

Quiénes recibirán el bono por hijo que anunció el presidente Kast en la Cuenta Pública 2026

Este beneficio está dirigido a las familias que sean parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que tengan hijos de entre 0 y 13 años.

De esta manera, el monto a recibir va a depender de la cantidad de niños/as que integren el grupo familiar. A modo de ejemplo, una familia con dos hijos de hasta 13 años recibiría un aporte de $60.000.

“Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita. Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, sostuvo Kast, en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

En este marco, el jefe de Estado no precisó si este beneficio se entregará una sola vez o si será parte de un pago mensual. Considerando lo anterior, queda esperar que las autoridades entreguen más detalles sobre este bono.