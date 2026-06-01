VIDEO – El grito que sorprendió a todos en el cierre de la Cuenta Pública de Kast

El mandatario reaccionó contra el manifestante deseándole que “Dios lo bendiga a usted también”.

Un inusual momento se vivió al cierre de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, luego de que una persona en la tribuna le dedicara un grito que resonó en todo el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Tras casi dos horas y media de discurso, el mandatario entregaba sus palabras finales. “Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria“, decía cuando en la transmisión se escuchó al sujeto.

“¡Mentiroso!“, fue el grito que se escuchó y que, según las primeras informaciones, vino de parte de un sujeto que portaba una credencial de fotógrafo en la Cuenta Pública de Kast.

El mandatario no hizo oídos sordos y rápidamente reaccionó ante su detractor. “Que Dios lo bendiga a usted también. Un abrazo“, le señaló.

Tras esto, José Antonio Kast cerró así, tras dos horas y 24 minutos, su primera Cuenta Pública a 82 días de asumir como Presidente de la República.