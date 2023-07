Google Drive desaparece: cómo recuperar tus fotos y archivos

4 de Julio de 2023

Google Drive permitía almacenar, modificar, compartir documentos, archivos y carpetas.

Compartir

Por mucho tiempo, Google Drive ha sido la principal plataforma de almacenamiento de documentos, archivos e imágenes para millones de usuarios en todo el mundo.

Sin embargo, este servicio gratuito llega a su fin, por lo que te explicaremos cómo recuperar la información que tenías guardada en la nube.

¿Cuándo dejará de funcionar Google Drive?

Según un comunicado de Google, la plataforma Drive dejará de funcionar desde el 1 agosto de 2023.

¿Cómo recuperar tus fotos y archivos?

Una de las primeras medidas que debes realizar para no perder la información es respaldar tus archivos mediante una copia de seguridad en Google Drive. Esto garantizará que no se pierda ningún dato importante en caso de que el servicio se cierre repentinamente.

Para ello, existen varias herramientas disponibles en línea que permiten realizar el respaldo de manera fácil y segura como son Dropbox, Microsoft OneDrive y iCloud de Apple. En caso de tener archivos grandes como videos, puedes comprimirlos en un archivo ZIP.

¿Fin a Google Fotos?

Otras de las funciones que Google eliminará es la galería de fotos el 19 de julio de 2023. Sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse porque no se eliminarán todos tus archivos, según la información entregada, solo se pondrá fin a la sección “Archivo de Álbumes”, por lo que no afectará el uso de Google Fotos.