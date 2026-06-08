Subsecretaria Giannini solicita renuncia de cinco jefes de división en Seguridad Pública: estas son las razones de la reestructuración

A menos de una semana de asumir la Subsecretaría de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini comenzó a implementar cambios en la estructura interna del organismo con el objetivo de conformar un equipo alineado con los lineamientos de la nueva administración.

Como parte de este proceso de reorganización, la subsecretaria solicitó la renuncia a los cinco jefes de división que integraban el equipo heredado de la gestión del exsubsecretario Andrés Jouannet. La medida responde a que se trata de cargos de exclusiva confianza, una práctica habitual cuando asumen nuevas autoridades que buscan instalar equipos afines a sus prioridades y objetivos.

Subsecretaria solicita renuncia de cinco jefes de división en Seguridad Pública

Entre los directivos cuya salida fue solicitada se encuentran Marcelo Atala, quien encabezaba la División de Crimen Organizado y Terrorismo; Juana Amaya, a cargo de la División de Administración, Finanzas y Personas; y la abogada Lesly Covarrubias, responsable de la División Jurídica. Esta última había trabajado previamente en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y se desempeñó como asesora del exsubsecretario Manuel Monsalve, situación que había generado comentarios al interior del Ejecutivo.

La reestructuración también alcanzó a las jefaturas de Seguridad y Orden Público y de Control y Planificación Institucional de las Policías. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes conocidos, Giannini decidió ratificar a dos de los cinco directivos, mientras define los nombres de quienes asumirán las vacantes que se generen tras esta reorganización. El propósito, según cercanos a la autoridad, es conformar un equipo de confianza que la acompañe durante su gestión.